我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

勇救遇襲華裔夫婦 MTA公車司機：不能坐視不理

記者顏潔恩／紐約報導
劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)
劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

一對華裔夫婦日前在布碌崙(布魯克林)班森賀提著購物袋步行時，遭一名非洲裔男子攻擊，幸好華男陳約翰(John Chen)和公車司機劉湯米(Tommy Lau)見義勇為，才倖免於難；其中被嫌犯吐口水、揍了一拳的劉湯米26日接受採訪表示，自己在美一生都面臨歧視和騷擾，就算如此，看到嫌犯攻擊長者時也不能坐視不理，於是便出手相助。

該案發生於23日中午時分，在位於班森賀86街交25大道處，一對華裔夫婦當時提著超市購物袋，不料被一名非洲裔男子盯上，試圖企圖恐嚇並搶走他們手中的購物袋；先發現的陳約翰立即怒吼阻止嫌犯，嫌犯隨即從口袋拿出一個不明物品，一邊衝過來一邊生氣對他吼到「你以為你是誰？」

後來陳約翰跑到馬路對面報警，同時拍下嫌犯照片；這時路過的MTA公車司機劉湯米下車攔住嫌犯，卻遭到對方襲擊。

63歲劉湯米在MTA服務將近22年，也是大都會運輸署最大工會「TWU Local 100」的一員，他日前接受採訪時，還原當日情況；在他上前詢問時，嫌犯很不爽，朝他吐口水，他當下最大的顧慮是對方是否攜帶新冠病毒。

還來不及思索，嫌犯就揚起右手朝劉湯米的臉部揮去，「當時我大概暈了五秒鐘，然後就聽到嫌犯罵我『中國佬』(Chink)」；最終劉湯米和陳約翰合力還擊，嫌犯落荒而逃，趕到現場的警方在附近將嫌犯逮捕，62分局目前正以仇恨犯罪進行調查。

劉湯米還說，他一生都在面臨仇恨犯罪，成長過程中因亞裔身分屢次遭人騷擾和辱罵；這次看見長者被欺負，他不能坐視不理，「如果發生在我母親身上呢?」，想到自家長輩，讓他更要出手相助。

「TWU Local 100」副主席JP Patafio稱讚劉湯米英勇的行為，「他絕對稱得上是一名英雄，也得到工會成員的支持」；該工會成員陳先生則說，聽聞案發時有行人路過，但並沒有幫忙，甚至聽到報警的救助時還匆匆走開，他希望劉湯米的經歷可激勵更多人，在必要時候應路見不平拔刀相助。

出手相助幫助兩名華裔長者免於被攻擊的陳約翰。（取自臉書）
出手相助幫助兩名華裔長者免於被攻擊的陳約翰。（取自臉書）

華裔 仇恨犯罪 MTA

上一則

葛謨11年未踏足亞裔社區 引官民不滿求改變

下一則

紐約市長選舉民調 楊安澤獲30%西語裔支持拔頭籌

延伸閱讀

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理
聯軍介入葉門內戰6周年 沙烏地輸油站遇襲起火

聯軍介入葉門內戰6周年 沙烏地輸油站遇襲起火
華裔老夫婦遇襲 華男與公車司機助抓歹徒

華裔老夫婦遇襲 華男與公車司機助抓歹徒
金山2亞裔女性遇襲 警方逮捕1嫌

金山2亞裔女性遇襲 警方逮捕1嫌
2017年槍殺亞裔男 國王郡警局與家屬500萬元和解

2017年槍殺亞裔男 國王郡警局與家屬500萬元和解
乘客數量回升 紐約市地鐵有望恢復24小時運營

乘客數量回升 紐約市地鐵有望恢復24小時運營

熱門新聞

七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

2021-03-23 14:54
劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21

遭遇仇恨犯罪 除了報警還有很多求助管道

2021-03-20 11:33
一名七旬華男在華埠酒店，遭非洲裔男子連擊十拳倒地受傷。(市警提供)

為清潔問題發飆…非裔男連擊10拳 7旬華裔酒店員工倒地

2021-03-24 02:30
華裔民眾楊文艷說，亞裔只有跟少數族裔聯合起來，才有力量反抗種族主義。（記者和釗宇／攝影）

反對亞裔仇恨犯罪 紐約數千民眾聯合廣場集會

2021-03-21 15:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理