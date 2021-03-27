我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

美聯社：拜登記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

146女工罹難 曼哈頓三角衣廠火災110周年 線上悼念

記者顏嘉瑩／紐約報導
紀念三角衣廠火災110年活動，25日在線上舉行。圖右為州勞工廳長瑞登。(視訊會議截圖)
紀念三角衣廠火災110年活動，25日在線上舉行。圖右為州勞工廳長瑞登。(視訊會議截圖)

曼哈頓三角衣廠火災發生至今已經110年，每年國際服務業工人工會下屬組織工人聯盟都會在原址大樓舉行紀念活動，今年受到新冠肺炎疫情影響，該活動改於25日在線上舉行，主辦方並邀請146位各行各業民眾，分別舉著146名火災罹難者的名字，以紀念他們，同時也表示如今勞工利益仍受到損害，勞工應繼續促進權益。

三角衣廠火災發生在110年前，當時上百名年輕女性在成衣廠大樓工廠工作，由於業主為了防止工人趁換班時溜出去休息抽菸或盜竊財物，於是將通向樓梯和出口的門全部上鎖，導致火災發生時工人無法逃生，造成146名16至23歲的年輕女工被活活燒死或跳樓摔死，成為紐約市史上最大的工業災難。

該起火災促使當局改善工廠安全標準，並促進國際婦女服裝工人聯合會(International Ladies' Garment Workers' Union)的發展，為血汗工廠的工人爭取更好、更安全的工作環境。

紐約州勞工廳長瑞登(Roberta Reardon)表示，早在大火發生之前的1909年，就有2萬名勞工舉行為期11周的大罷工抗議，向雇主要求更好薪資及工作環境，為迄今美國歷史上規模最大的女性罷工，但當時主要的男性業主領導階層動用各種手段來阻撓，沒想到兩年之後就發生了火災慘劇；她說，政府必需要繼續保護勞工、確保沒有勞工的權益受損，她也呼籲勞工應該團結維權。

與會的美甲工人、紐約美甲工人聯盟(The New York Nail Salon Workers Association)成員則說，現在美甲行業的狀況與當時的三角衣廠一樣，勞工未獲得規定薪資，且許多雇主在疫情期間持續違反健康和安全準則，呼籲州府通過「美甲業問責法」(Nail Salon Accountability Act)，保障以新移民為主的美甲業勞工。

勞工 紐約市 疫情

上一則

團結各族裔 民選官員貝賽譴責仇恨亞裔犯罪

下一則

仇恨犯罪難定罪 布碌崙檢察官：盡力挖掘證據

延伸閱讀

「滾回你國家」亞裔退伍軍人、美甲業主接黑函

「滾回你國家」亞裔退伍軍人、美甲業主接黑函
阿里山火未滅、尖石又竄煙 林火監測失靈？人禍？

阿里山火未滅、尖石又竄煙 林火監測失靈？人禍？
車用晶片荒恐加劇 瑞薩電子一產線火災暫停工

車用晶片荒恐加劇 瑞薩電子一產線火災暫停工
機床肇禍 特斯拉佛利蒙工廠起火

機床肇禍 特斯拉佛利蒙工廠起火
機床肇禍 特斯拉金山佛利蒙工廠起火

機床肇禍 特斯拉金山佛利蒙工廠起火
大華府逼80℉引火災威脅 冷鋒12日過境

大華府逼80℉引火災威脅 冷鋒12日過境

熱門新聞

七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

2021-03-23 14:54
劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21

遭遇仇恨犯罪 除了報警還有很多求助管道

2021-03-20 11:33
一名七旬華男在華埠酒店，遭非洲裔男子連擊十拳倒地受傷。(市警提供)

為清潔問題發飆…非裔男連擊10拳 7旬華裔酒店員工倒地

2021-03-24 02:30
華裔民眾楊文艷說，亞裔只有跟少數族裔聯合起來，才有力量反抗種族主義。（記者和釗宇／攝影）

反對亞裔仇恨犯罪 紐約數千民眾聯合廣場集會

2021-03-21 15:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理