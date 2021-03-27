146女工罹難 曼哈頓三角衣廠火災110周年 線上悼念

紀念三角衣廠火災110年活動，25日在線上舉行。圖右為州勞工廳長瑞登。(視訊會議截圖)

曼哈頓三角衣廠火災發生至今已經110年，每年國際服務業工人工會下屬組織工人聯盟都會在原址大樓舉行紀念活動，今年受到新冠肺炎疫情 影響，該活動改於25日在線上舉行，主辦方並邀請146位各行各業民眾，分別舉著146名火災罹難者的名字，以紀念他們，同時也表示如今勞工 利益仍受到損害，勞工應繼續促進權益。

三角衣廠火災發生在110年前，當時上百名年輕女性在成衣廠大樓工廠工作，由於業主為了防止工人趁換班時溜出去休息抽菸或盜竊財物，於是將通向樓梯和出口的門全部上鎖，導致火災發生時工人無法逃生，造成146名16至23歲的年輕女工被活活燒死或跳樓摔死，成為紐約市 史上最大的工業災難。

該起火災促使當局改善工廠安全標準，並促進國際婦女服裝工人聯合會(International Ladies' Garment Workers' Union)的發展，為血汗工廠的工人爭取更好、更安全的工作環境。

紐約州勞工廳長瑞登(Roberta Reardon)表示，早在大火發生之前的1909年，就有2萬名勞工舉行為期11周的大罷工抗議，向雇主要求更好薪資及工作環境，為迄今美國歷史上規模最大的女性罷工，但當時主要的男性業主領導階層動用各種手段來阻撓，沒想到兩年之後就發生了火災慘劇；她說，政府必需要繼續保護勞工、確保沒有勞工的權益受損，她也呼籲勞工應該團結維權。

與會的美甲工人、紐約美甲工人聯盟(The New York Nail Salon Workers Association)成員則說，現在美甲行業的狀況與當時的三角衣廠一樣，勞工未獲得規定薪資，且許多雇主在疫情期間持續違反健康和安全準則，呼籲州府通過「美甲業問責法」(Nail Salon Accountability Act)，保障以新移民為主的美甲業勞工。