我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

美聯社：拜登記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

團結各族裔 民選官員貝賽譴責仇恨亞裔犯罪

記者牟蘭／紐約報導
蘇奧齊聯合州參議員劉醇逸、瓦隆、布朗斯汀以及理查茲於26日在灣台購物廣場前譴責日益增加的仇恨亞裔犯罪。(記者牟蘭／攝影)
蘇奧齊聯合州參議員劉醇逸、瓦隆、布朗斯汀以及理查茲於26日在灣台購物廣場前譴責日益增加的仇恨亞裔犯罪。(記者牟蘭／攝影)

國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)聯合州參議員劉醇逸與市議員瓦隆(Paul Vallone)等，26日在貝賽灣台(Bay Terrace)購物廣場前譴責日益增加的仇恨亞裔犯罪；與會民選官員表示，當天有大量亞裔以外的族裔居民支援活動，希望貝賽繼續保持「零」仇恨亞裔犯罪紀錄。

這場反仇恨亞裔遊行由選區包括貝賽等地的蘇奧齊、劉醇逸、瓦隆與州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)以及皇后區區長理查茲(Donovan Richards)共同舉辦，吸引近百名當地居民於26日下午聚集在灣台購物廣場，譴責仇恨犯罪

蘇奧齊表示，疫情期間，全國仇恨犯罪率下降了7%，但對亞裔的仇恨犯罪上升了150%，這些數字尚未包含沒有報警的受害者，他呼籲各族裔團結發聲，共同對抗仇恨亞裔犯罪。

劉醇逸表示，他近期參加多場遊行，希望鼓勵更多亞裔勇敢面對仇恨犯罪，不再成為「啞裔」；他說，仇恨亞裔犯罪絕不被容許，並感謝外族裔近期力挺亞裔，譴責仇恨犯罪，「今天來的許多與會民眾都不是亞裔，我們必須團結一致，抵抗仇恨犯罪」。

理查茲說，身為非洲裔，他更了解因膚色被歧視的感受，他譴責針對任何族裔的仇恨犯罪，並承諾若有人攻擊亞裔，他一定會幫助受害人反擊，抵制仇恨風氣蔓延，「去年『黑人的命也是命』活動是亞裔支援我們，譴責那些針對非洲裔的不公行為」。

瓦隆說，貝賽社區有許多亞裔居民，值得慶幸的是，他目前尚未聽聞任何相關的仇恨犯罪，希望社區繼續團結，共同對抗仇恨犯罪；他感謝亞裔居民對社區的貢獻，並表示若任何亞裔民眾受到歧視或仇恨犯罪，可致電他的辦公室(718)619-8611求助。

理查茲說，身為非洲裔，他更了解因自己的膚色被歧視的感受，他譴責針對任何族裔的仇恨...
理查茲說，身為非洲裔，他更了解因自己的膚色被歧視的感受，他譴責針對任何族裔的仇恨犯罪。(記者牟蘭／攝影)
蘇奧齊聯合州參議員劉醇逸、瓦隆、布朗斯汀以及理查茲於26日在灣台購物廣場前譴責日...
蘇奧齊聯合州參議員劉醇逸、瓦隆、布朗斯汀以及理查茲於26日在灣台購物廣場前譴責日益增加的仇恨亞裔犯罪。(記者牟蘭／攝影)

亞裔 仇恨犯罪 遊行

上一則

按摩椅選購方法揭秘！歡迎來HiTRONS體驗按摩椅

下一則

146女工罹難 曼哈頓三角衣廠火災110周年 線上悼念

延伸閱讀

爭取成功 紐約皇后區貝賽設長期接種站 即起預約

爭取成功 紐約皇后區貝賽設長期接種站 即起預約
布碌崙千人集會 高喊「種族歧視才是病毒」

布碌崙千人集會 高喊「種族歧視才是病毒」
罵中國病毒又吐口水 警：屬仇恨犯罪行為

罵中國病毒又吐口水 警：屬仇恨犯罪行為
舒默等民選官員 悼亞城槍擊案受害者

舒默等民選官員 悼亞城槍擊案受害者

悼亞城按摩院槍案死者 白思豪：仇恨亞裔等同侵犯所有人

悼亞城按摩院槍案死者 白思豪：仇恨亞裔等同侵犯所有人
華裔民眾布碌崙怒吼 提出8大訴求

華裔民眾布碌崙怒吼 提出8大訴求

熱門新聞

七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

2021-03-23 14:54
劉湯米(中)接受採訪，還原案發經過。(陳先生提供)

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

2021-03-26 13:17
位於法拉盛羅斯福大道的新世界商城一層的六福珠寶，於26日下午4時左右，遭到一名嫌犯的暴力搶劫。圖片來源：記者牟蘭/攝影

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

2021-03-26 17:21

遭遇仇恨犯罪 除了報警還有很多求助管道

2021-03-20 11:33
一名七旬華男在華埠酒店，遭非洲裔男子連擊十拳倒地受傷。(市警提供)

為清潔問題發飆…非裔男連擊10拳 7旬華裔酒店員工倒地

2021-03-24 02:30
華裔民眾楊文艷說，亞裔只有跟少數族裔聯合起來，才有力量反抗種族主義。（記者和釗宇／攝影）

反對亞裔仇恨犯罪 紐約數千民眾聯合廣場集會

2021-03-21 15:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理