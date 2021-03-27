團結各族裔 民選官員貝賽譴責仇恨亞裔犯罪

蘇奧齊聯合州參議員劉醇逸、瓦隆、布朗斯汀以及理查茲於26日在灣台購物廣場前譴責日益增加的仇恨亞裔犯罪。(記者牟蘭／攝影)

國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)聯合州參議員劉醇逸與市議員瓦隆(Paul Vallone)等，26日在貝賽灣台(Bay Terrace)購物廣場前譴責日益增加的仇恨亞裔 犯罪；與會民選官員表示，當天有大量亞裔以外的族裔居民支援活動，希望貝賽繼續保持「零」仇恨亞裔犯罪紀錄。

這場反仇恨亞裔遊行 由選區包括貝賽等地的蘇奧齊、劉醇逸、瓦隆與州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)以及皇后區區長理查茲(Donovan Richards)共同舉辦，吸引近百名當地居民於26日下午聚集在灣台購物廣場，譴責仇恨犯罪 。

蘇奧齊表示，疫情期間，全國仇恨犯罪率下降了7%，但對亞裔的仇恨犯罪上升了150%，這些數字尚未包含沒有報警的受害者，他呼籲各族裔團結發聲，共同對抗仇恨亞裔犯罪。

劉醇逸表示，他近期參加多場遊行，希望鼓勵更多亞裔勇敢面對仇恨犯罪，不再成為「啞裔」；他說，仇恨亞裔犯罪絕不被容許，並感謝外族裔近期力挺亞裔，譴責仇恨犯罪，「今天來的許多與會民眾都不是亞裔，我們必須團結一致，抵抗仇恨犯罪」。

理查茲說，身為非洲裔，他更了解因膚色被歧視的感受，他譴責針對任何族裔的仇恨犯罪，並承諾若有人攻擊亞裔，他一定會幫助受害人反擊，抵制仇恨風氣蔓延，「去年『黑人的命也是命』活動是亞裔支援我們，譴責那些針對非洲裔的不公行為」。

瓦隆說，貝賽社區有許多亞裔居民，值得慶幸的是，他目前尚未聽聞任何相關的仇恨犯罪，希望社區繼續團結，共同對抗仇恨犯罪；他感謝亞裔居民對社區的貢獻，並表示若任何亞裔民眾受到歧視或仇恨犯罪，可致電他的辦公室(718)619-8611求助。