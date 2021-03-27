仇恨犯罪難定罪 布碌崙檢察官：盡力挖掘證據

蔣莎樂表示，其辦公室將用心審理仇視犯罪相關案件。(本報檔案照)

自亞特蘭大槍擊案發生後，紐約市 針對亞裔 仇視犯罪也頻爆發，相比去年一整年的29起仇視亞裔案件，今年截止3月份就有26起；儘管法律對仇視犯罪的起訴門檻高，但布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)表示，其辦公室將繼續挖掘線索，找出仇恨犯罪 證據來定罪。

蔣莎樂日前參與8大道華社反仇視亞裔暴力會議中提到，其辦公室會與紐約市警仇恨犯罪部門密切合作，還有包括一名亞裔在內的六名助理檢察官，負責挖掘相關證據以追求正義結果。

蔣莎樂表示，仇恨犯罪的控訴和其他犯罪不同，也容易被推翻，因為控方需要有證據顯示嫌犯犯罪動機是因為懷有偏見，這需要展開個人背景調查，了解嫌犯當下的犯罪心理。

蔣莎樂指出，通過社交媒體或可找出嫌犯是否隸屬或參與何種性質的組織，作為呈堂證供；他也舉例，部分案件的嫌犯直接說出「我不同意你的生活方式、樣貌、國籍背景、性取向等」，就能清楚列為仇恨犯罪。

蔣莎樂也同意調查機制需要改進，在一定情況下，當嫌犯做了有仇恨意味的行為時，就能以仇恨犯罪被起訴；例如，如果嫌犯在人群中只朝著亞裔接近，並且只攻擊這一人，即使期間沒有語言交流，就足以成為檢方用仇恨犯罪起訴的理由。

自攻擊案發生後，不少人希望紐約市警加強社區巡邏警力，同時呼籲提供市警更多資源和資金來調查歧視案件；然而該建議也遭到部分人士反對，認為使用警務來調和族裔關係，只會大傷社區和氣並使惡化問題。

蔣莎樂拒絕評論加強警務措施的方法，只表示「我的任務是重拾大眾對司法系統的信任」，人們才能真正感到安全保障；他說，幫助民眾從創傷中恢復過來，有助於整個社區發展，這也有賴於社區組織的參與幫助，不能僅靠執法機構。