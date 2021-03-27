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中華公所盼州府長期提供疫苗

記者張晨／紐約報導
紐約華僑學校常務校董及中華公所舉行月度常務會議。(記者張晨/攝影)
紐約華僑學校常務校董及中華公所舉行月度常務會議。(記者張晨/攝影)

紐約中華公所23日召開常務議員和華僑學校常務校董會議，華僑學校校長王憲筠在會中報告近期財務情況和招生近況，中華公所表示，希望州府能夠長期提供疫苗，在中華公所為民眾施打，達到「全民打疫苗、全民除疫病」的目標。

影音來源：記者張晨

中華公所主席于金山表示，社區很多人不會用電腦，也不會英文，在中華公所直接開放接種，增加民眾對疫苗的信心，就能讓疫苗更普及、更快達到群體免疫，「不僅普通民眾，餐飲業者和銷售行業的員工都接種了，大家才真正安心到外面用餐、幫助社區小商家，復興經濟。」

于金山感謝州府能提供疫苗給中華公所，助華人社區抗疫；他也希望州府能夠長期提供疫苗，在中華公所為民眾施打，達到「全民打疫苗、全民除疫病」的目標。

此次在中華公所的疫苗接種活動，由和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)執行，希望在布碌崙(布魯克林)、皇后區法拉盛等社區中心，也能設立接種站，為所有民眾接種，讓疫苗在華人社區更普及。

華僑學校校長王憲筠表示，第二輪政府資助的薪資補助計畫已入帳，她和主席于金山已於本月３日至國寶銀行領取支票，共7萬5500元；2021年夏季及秋季招生及網絡課程也在籌備中，將致力行銷華僑學校，並與主流機構合作。

疫苗 招生 華人

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