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中華公所開打疫苗 長者感謝及時雨

記者金春香／紐約報導
中華公所提供疫苗接種首日，人潮不斷。（記者金春香／攝影）
中華公所提供疫苗接種首日，人潮不斷。（記者金春香／攝影）

紐約中華公所從州府爭取到近千劑輝瑞(Pfizer)新冠疫苗，26日開始為符合資格民眾接種，很多民眾表示這是一場及時雨，惠及華裔社區；一位接種疫苗的長者還寫下感想，向中華公所義工致敬，「一針難求何處求，中華公所解民憂，疫苗恰似及時雨，遍及唐人不用愁。」

中華公所主席于金山表示，中華公所在勿街入口處，與中央檢驗所合作，提供200劑輝瑞疫苗；公所側門伊利沙白街11號處，則與和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)合作，則從州長辦公室獲得700劑輝瑞疫苗，州長代表、州金融服務監管廳副總監孫雯也到現場協助。

于金山表示，在華埠設疫苗點注射點，可以幫助民眾在取得疫苗過程中減少登記、交通和語言的障礙；從24日開始接受預約起，中華大樓前後人潮不斷；他感謝SOMOS總裁陳治年，提供注射服務的萬有護理公司，亞太裔互助會提供人員做事前準備及現場服務。

于金山還說，希望州府和市府能將中華公所作為長期疫苗注射點，這裡地點適中，交通方便，空間寬敞，公所願意與政府單位合作，為更多民眾施打疫苗。

亞美醫師協會也於26日在孔子大廈為已經接種首劑輝瑞疫苗的民眾提供第二針注射；孔廈董事長梅犖生表示，亞美醫師協會在疫情之初就到孔廈為民眾提供病毒檢測，孔廈很高興提供場地，持續為僑胞打疫苗，希望華裔社區能分配到更多疫苗。

中華公所提供疫苗接種首日，人潮不斷。（記者金春香／攝影）
中華公所提供疫苗接種首日，人潮不斷。（記者金春香／攝影）
中華公所與SOMOS等組織合作為民居注射疫苗。（記者金春香／攝影）
中華公所與SOMOS等組織合作為民居注射疫苗。（記者金春香／攝影）
亞美醫師協會在孔子大廈為已經接種一針者提供第二針疫苗施打服務。（中華公所提供）
亞美醫師協會在孔子大廈為已經接種一針者提供第二針疫苗施打服務。（中華公所提供）

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