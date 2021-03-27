中華公所開打疫苗 長者感謝及時雨

中華公所提供疫苗接種首日，人潮不斷。（記者金春香／攝影）

紐約中華公所從州府爭取到近千劑輝瑞 (Pfizer)新冠疫苗 ，26日開始為符合資格民眾接種，很多民眾表示這是一場及時雨，惠及華裔 社區；一位接種疫苗的長者還寫下感想，向中華公所義工致敬，「一針難求何處求，中華公所解民憂，疫苗恰似及時雨，遍及唐人不用愁。」

中華公所主席于金山表示，中華公所在勿街入口處，與中央檢驗所合作，提供200劑輝瑞疫苗；公所側門伊利沙白街11號處，則與和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)合作，則從州長辦公室獲得700劑輝瑞疫苗，州長代表、州金融服務監管廳副總監孫雯也到現場協助。

于金山表示，在華埠設疫苗點注射點，可以幫助民眾在取得疫苗過程中減少登記、交通和語言的障礙；從24日開始接受預約起，中華大樓前後人潮不斷；他感謝SOMOS總裁陳治年，提供注射服務的萬有護理公司，亞太裔互助會提供人員做事前準備及現場服務。

于金山還說，希望州府和市府能將中華公所作為長期疫苗注射點，這裡地點適中，交通方便，空間寬敞，公所願意與政府單位合作，為更多民眾施打疫苗。

亞美醫師協會也於26日在孔子大廈為已經接種首劑輝瑞疫苗的民眾提供第二針注射；孔廈董事長梅犖生表示，亞美醫師協會在疫情之初就到孔廈為民眾提供病毒檢測，孔廈很高興提供場地，持續為僑胞打疫苗，希望華裔社區能分配到更多疫苗。