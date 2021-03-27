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華埠3組織分獲善款2.5萬元 各盡所能回饋社區

記者張晨／紐約報導
來自RTW慈善基金會的志願者在重新粉刷戶外餐位。(記者張晨/攝影)
來自RTW慈善基金會的志願者在重新粉刷戶外餐位。(記者張晨/攝影)

RTW慈善基金會(RTWCF)26日捐贈善款給三個社區組織「獻愛華埠」(Send Chinatown Love)、「心目華埠」(Think!Chinatown)及「歡迎來唐人街」(Welcome to Chinatown)，並組織志願者彩繪戶外用餐區，以行動支持華埠小商業，並呼籲停止仇恨和種族歧視犯罪。

當日上午，擺也街(Bayard St.)89號門前十分熱鬧，十幾名志願者為 Alimama Tea和銀記腸粉的戶外餐位粉刷成藍粉相間的新顏色，華裔藝術家張曉夏(Chanel Miller)也將親自繪畫裝飾餐位外牆。

影音來源：記者張晨

RTW慈善基金會副主席斯利佩茲(Deborah Slipetz)表示，最近向全市的組織提供100萬元捐款，為受疫情衝擊最嚴重的地區提供關鍵的救援物資，並幫助當地企業度過經濟衰退的難關。

「心目華埠」總監鄺海音表示，三家社區組織各司其職，當日戶外餐位的裝修項目由「心目華埠」負責，過去一年即使非常艱難，但一直沒有忘記以文化藝術來宣傳社區，如今天氣回暖，希望煥然一新的餐位能給華埠帶來更多生機。

「獻愛華埠」代表胡淼表示，每個社區組織獲贈2萬5000元，「獻愛華埠」會將此筆款項用作食物供給經費，為2500名缺乏日常食物來源的紐約人送上一份熱餐。

勿街46號美食店經理莫志聯表示，自疫情開始以來，紐約市所有小商業都面臨嚴峻挑戰，而華、亞裔社區更是遭受到種族主義的侵害，進一步打擊他們維持生計的能力。

「這三家組織把所有捐贈毫無保留地再次投入社區，並且積極組織線上、線下的活動，從不同角度宣導中華文化和華埠社區。」莫志聯說，作為社區的一員，他深切感受到只有肩並肩站在一起，才能將力量發揮到最大。

華埠 紐約市 疫情

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