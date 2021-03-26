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紐約皇后區貝賽設長期接種站26日開放 接受現場預約

記者牟蘭／紐約報導
貝賽的韓裔社區服務中心26日起作為長期新冠疫苗站向所有符合接種資格民眾開放，工作人員現接受現場預約。(記者牟蘭／攝影)
貝賽的韓裔社區服務中心26日起作為長期新冠疫苗站向所有符合接種資格民眾開放，工作人員現接受現場預約。(記者牟蘭／攝影)

位於貝賽的韓裔社區服務中心，26日起作為長期新冠疫苗站向所有符合接種資格民眾開放，工作人員現接受現場預約；多名華裔長者說，附近原本連一個疫苗站都沒有，想打疫苗需驅車前往長島等地，且網絡預約繁雜，讓他們一度對打疫苗望而卻步，直到該站點開放，才終於可以接種疫苗。

根據市府公布的疫苗站點地圖，除了法拉盛外，皇后區東北部的部分華人聚居地如貝賽、新鮮草原、橡園(Oakland Gardens)與白石鎮等，成為疫苗注射點「荒漠地帶」，疫苗站數量較少，預約打疫苗難，引起民選官員與民眾不滿。

經過一個多月的努力，市府最終同意位於32大道203-05號韓裔社區服務中心設立長期新冠疫苗站，26日起向所有符合接種資格民眾開放，民眾可通過nyc.gov/vaccinefinder或致電(877)829-4692提前預約，也可前往疫苗站點現場預約；工作人員26日稱，當天上午現場預約，最快27日即可接種疫苗。

今年71歲的文約翰(John Wen，音譯)表示，貝賽附近長者居多，但市府竟沒設立一個疫苗站，他日前通過繁雜的網絡完成申請，被通知必須驅車前往長島或布朗士才能施打疫苗，「我不想去那麼遠，我家離這個疫苗站非常近」。

74歲的周尼森(Nathan Zhou，音譯)說，自己英文不好，不懂電腦，只能麻煩兒女幫他在線上預約，但近期根本在附近「找」不到空位，自己在家「乾」著急；他當日前往韓裔社區服務中心現場預約，花費不到五分鐘，完成了疫苗預約，27日上午即可接種疫苗，「問了年齡、姓名、地址和電郵」。

居住在貝賽、市議員第20選區的參選人尹導表示，他今年已57歲，符合州府日前放寬施打疫苗的資格，但他多次在網上預約，難找到空位；他當日前往韓裔社區服務中心現場預約，被告知翌日即可注射嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗，他鼓勵民眾盡快接種疫苗，讓病毒早日消失。

韓裔社區服務中心主任李琳達(Linda Lee)表示，疫苗站每周運營七天、每日從上午從上午9時到下午7時，為超過160位居民接種新冠疫苗，至少開放至今年9月，呼籲有需者盡快預約。

韓裔社區服務中心的地址為32大道203-05號，預約請登錄網站nyc.gov/vaccinefinder或致電(877)829-4692，中心目前接受現場預約。

貝賽的韓裔社區服務中心26日起作為長期新冠疫苗站向所有符合接種資格民眾開放，工作...
貝賽的韓裔社區服務中心26日起作為長期新冠疫苗站向所有符合接種資格民眾開放，工作人員現接受現場預約。(記者牟蘭／攝影)
貝賽的韓裔社區服務中心26日起作為長期新冠疫苗站向所有符合接種資格民眾開放，工作...
貝賽的韓裔社區服務中心26日起作為長期新冠疫苗站向所有符合接種資格民眾開放，工作人員現接受現場預約。(記者牟蘭／攝影)
貝賽的韓裔社區服務中心26日起作為長期新冠疫苗站向所有符合接種資格民眾開放，工作...
貝賽的韓裔社區服務中心26日起作為長期新冠疫苗站向所有符合接種資格民眾開放，工作人員現接受現場預約。(記者牟蘭／攝影)

疫苗 韓裔 長島

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