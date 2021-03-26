紐約百老匯設疫苗站 拚9月全面回歸

「阿拉丁」男主角梁厚泰(右)25日遠程參加記者會，與市長白思豪對話，為百老匯全面回歸感到振奮。（視頻截圖）

市長白思豪 (Bill de Blasio)25日宣布，下月將在位於時報廣場眾多百老匯劇院聚集的燈光大道(The Great White Way)設立疫苗注射點，為百老匯員工提供接種，以保證百老匯今年秋季能夠全面回歸；並宣布今年將繼續擴大去年推出的「開放街道」(Open Street)項目，有興趣的商家和社區組織可以開始申請。

白思豪表示，將在時報廣場百老匯劇場集中地方設立疫苗注射點，在外百老匯 劇院附近提供移動式疫苗接種點，在其他劇院附近設立快閃新冠檢測點，並會盡快出台百老匯重開後，保證民眾有序維持距離入場和退場的方案等，接種點和檢測點也將優先雇用去年失去收入的劇院員工。

目前按照州府規定，50歲以上民眾及特定領域員工才有資格接種，但白思豪表示，預計在未來四周接種標準將進一步放鬆；州府此前也宣布，自4月2日起，州內藝術、娛樂場館可恢復開放，客容量為33%。

白思豪說，百老匯是紐約市 的身分和象徵，對紐約的未來至關重要，這個價值150億元的產業提供了10萬份工作，希望百老匯能夠在9月全面回歸。

百老匯歌舞劇「阿拉丁」(Aladdin)男主角梁厚泰(Telly Leung)25日也遠程現身記者會，他說， 過去一年醫療人員及眾多必要行業人員為大家帶來服務，幫助紐約抗爭疫情，現在到了百老匯人員回歸的時候，百老匯的全面回歸，能帶回紐約的核心靈魂。

「開放街道」於去年疫情期間推出，封鎖一些街道僅供行人使用，提供居民更多的安全公共活動區域，深得民眾喜愛；白思豪表示，今年該項目將進一步擴大，將在開放街道設置更好的標記，新的路障，以及更多社區合作夥伴的支持，進一步幫助紐約市從疫情中快速恢復，並希望將其永久化。

市交通局長加特曼(Henry Gutman)表示，交通局會進一步與社區合作夥伴合作，保證開放街道提供更多室外用餐、戶外遊戲等新功能；開放街道也將取代交通局以往的周末漫遊(Weekend Walks)及季節性街道活動等，一條街上的三個或以上商家可以共同申請，批准後該街道就可成為開放街道。申請和信息查詢可登錄www.nyc.gov/openstreets。