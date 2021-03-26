爭取成功 紐約皇后區貝賽設長期接種站 即起預約

位於貝賽32大道的韓裔社區服務中心設長期新冠疫苗站，向符合接種資格的民眾開放。(記者牟蘭／攝影)

位於貝賽32大道的韓裔 社區服務中心(KCS)，將作為長期新冠疫苗 站向所有符合接種資格的民眾開放；該中心主任李琳達(Linda Lee)25日表示，民眾可從即日起通過市府網站或電話預約疫苗，疫苗站每周運營七天、每日十小時，至少開放至今年9月。

根據市府公布的疫苗站點地圖，除了法拉盛外，皇后區 東部的部分華人聚居地如貝賽、新鮮草原、橡園(Oakland Gardens)與白石鎮等，成為疫苗注射點「荒漠地帶」，疫苗站數量很少，預約打疫苗很難，引起民選官員與民眾不滿。

李琳達表示，東北皇后區多位民選官員經過一個多月努力，與市府達成協議，開放韓裔社區服務中心為長期的疫苗接種站，服務當地民眾就近接種疫苗，「我們有很多行動不便的長者，他們不用再乘坐交通工具去其他社區注射疫苗」。

李琳達說，疫苗站將向所有50歲以上以及符合接種資格的紐約居民開放，民眾可登錄nyc.gov/vaccinefinder 或致電(877)VAX-4NYC(829-4692)預約；她說，疫苗站每周開放七天，每天從上午9時到下午7時，為超過160位居民接種新冠疫苗。

市議員瓦隆(Paul Vallone)表示，貝賽是全市長者居住最多的地區之一，他從市府設立疫苗站之初，多次要求在當地設立長期疫苗站，「這個疫苗站的設立是東北皇后區所有居民的勝利，我們感謝市長批准疫苗站的設立」。

州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)表示，公平分配疫苗是紐約市對抗疫情重要的一環，他鼓勵所有符合注射標準的皇后區居民盡快預約，早日接種疫苗，生活回到正軌。

韓裔社區服務中心的地址為32大道203-05號，預約請登錄網站nyc.gov/vaccinefinder或致電(877)829-4692。