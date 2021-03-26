我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

金山灣區首宗巴西變種病毒 聖他克拉拉縣現蹤

爭取成功 紐約皇后區貝賽設長期接種站 即起預約

記者牟蘭／紐約報導
位於貝賽32大道的韓裔社區服務中心設長期新冠疫苗站，向符合接種資格的民眾開放。(記者牟蘭／攝影)
位於貝賽32大道的韓裔社區服務中心設長期新冠疫苗站，向符合接種資格的民眾開放。(記者牟蘭／攝影)

位於貝賽32大道的韓裔社區服務中心(KCS)，將作為長期新冠疫苗站向所有符合接種資格的民眾開放；該中心主任李琳達(Linda Lee)25日表示，民眾可從即日起通過市府網站或電話預約疫苗，疫苗站每周運營七天、每日十小時，至少開放至今年9月。

根據市府公布的疫苗站點地圖，除了法拉盛外，皇后區東部的部分華人聚居地如貝賽、新鮮草原、橡園(Oakland Gardens)與白石鎮等，成為疫苗注射點「荒漠地帶」，疫苗站數量很少，預約打疫苗很難，引起民選官員與民眾不滿。

李琳達表示，東北皇后區多位民選官員經過一個多月努力，與市府達成協議，開放韓裔社區服務中心為長期的疫苗接種站，服務當地民眾就近接種疫苗，「我們有很多行動不便的長者，他們不用再乘坐交通工具去其他社區注射疫苗」。

李琳達說，疫苗站將向所有50歲以上以及符合接種資格的紐約居民開放，民眾可登錄nyc.gov/vaccinefinder 或致電(877)VAX-4NYC(829-4692)預約；她說，疫苗站每周開放七天，每天從上午9時到下午7時，為超過160位居民接種新冠疫苗。

市議員瓦隆(Paul Vallone)表示，貝賽是全市長者居住最多的地區之一，他從市府設立疫苗站之初，多次要求在當地設立長期疫苗站，「這個疫苗站的設立是東北皇后區所有居民的勝利，我們感謝市長批准疫苗站的設立」。

州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)表示，公平分配疫苗是紐約市對抗疫情重要的一環，他鼓勵所有符合注射標準的皇后區居民盡快預約，早日接種疫苗，生活回到正軌。

韓裔社區服務中心的地址為32大道203-05號，預約請登錄網站nyc.gov/vaccinefinder或致電(877)829-4692。

疫苗 皇后區 韓裔

上一則

8大道華女被搶 稱趕上班拒報警

下一則

紐約百老匯設疫苗站 拚9月全面回歸

延伸閱讀

全美第1所：羅格斯大學 要求學生打完疫苗才准上課

全美第1所：羅格斯大學 要求學生打完疫苗才准上課
台灣逾5千人打AZ疫苗 3成有發燒

台灣逾5千人打AZ疫苗 3成有發燒
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
以色列逾5成人口完成疫苗接種 巴勒斯坦進度緩慢

以色列逾5成人口完成疫苗接種 巴勒斯坦進度緩慢
UVA、理工大研發新疫苗 易保存好運輸 成本僅$1

UVA、理工大研發新疫苗 易保存好運輸 成本僅$1
AZ疫苗最新試驗出爐 防護力達76% 略低於上次公布數值

AZ疫苗最新試驗出爐 防護力達76% 略低於上次公布數值

熱門新聞

七旬華男華埠酒店遭非洲裔連擊十拳倒地。(市警提供)

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

2021-03-23 14:54
洪約瑟作案時沒有戴口罩，被多個監控錄像拍下。(張先生提供)

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

2021-03-18 14:15

遭遇仇恨犯罪 除了報警還有很多求助管道

2021-03-20 11:33
一名七旬華男在華埠酒店，遭非洲裔男子連擊十拳倒地受傷。(市警提供)

為清潔問題發飆…非裔男連擊10拳 7旬華裔酒店員工倒地

2021-03-24 02:30
華裔民眾楊文艷說，亞裔只有跟少數族裔聯合起來，才有力量反抗種族主義。（記者和釗宇／攝影）

反對亞裔仇恨犯罪 紐約數千民眾聯合廣場集會

2021-03-21 15:24
約州長葛謨22日宣布，全州年滿50歲的居民自23日(周二)起，將有資格接種新冠疫苗，他敦促民眾盡快預約接種。（州長辦公室提供）

葛謨：全州50歲以上民眾 23日起可預約接種

2021-03-22 12:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」
紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」

紐約皇后區非裔區長喊話：「你打亞裔就是打我」
拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任

拜登記者會首秀 談疫苗計畫、邊境管理 2024挑戰連任
長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線