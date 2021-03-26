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紐約市議會通過取消市警有限豁免權 若成法全美首例

記者金春香／紐約報導
市議會通過多項市警改革法案，其中包括取消市警享有「有限豁免權」。（記者金春香／攝影）
市議會通過多項市警改革法案，其中包括取消市警享有「有限豁免權」。（記者金春香／攝影）

市議會25日通過多項市警改革法案，包括取消市警享有「有限豁免」(qualified immunity)權，若簽署成法，紐約市將成為全美第一個剝奪警員該權限的城市。

去年夏天在非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)因被警察鎖喉致死後，引發全美反種族歧視、反警察暴力示威，各地政府和立法機關在民意壓力之下開始改革警政，州長葛謨(Andrew Cuomo)也要求州內各地方政府要在4月1日前完成警務改革，否則將失去州府撥款。

當日市議會通過一項重要提案，是由市議員列文(Stephen Levin)提出的終結市警成員享有有限豁免權，該權限給予警員免受無意義的訴訟滋擾及有罪不罰的優勢，相當於擁有「免死金牌」。

該權限已經存在50多年，市議長張晟(Corey Johnson)表示，它起源於美國的系統性種族歧視，「從最初它就不應該存在，這項權利被用來決絕警方暴力執法受害者獲得正義的權利。」紐約市可能將成為全國第一個廢除這項豁免權的城市。

此外，取消市警向新聞從業者審發記者證的提案也獲通過，該提案下改由紐約市政府行政事務局(Department of Citywide Administrative Services)負責審發記者證；由市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)提出的將市警調查車禍工作，全部移交給交通局單獨部門的提案也通過，目前交通局只負責出現死亡的車禍。

另外還通過要求新入職警員必須居住在紐約市五區，以及將警員違紀相關投訴的最終評判權交給公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board)兩項決議案。

目前還不確定市長白思豪(Bill de Blasio)是否會將這些提案簽署成法，25日記者會上他只表明支持交通局負責車禍調查的提案。

紐約市 種族歧視 車禍

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