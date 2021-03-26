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紐約客談／要孩子上學還是保健康？家長揪心

紐約客談
CDC日前將防疫指南的學校社交距離由六呎降為三呎，讓家長憂心孩子健康，被迫在將孩子「暴露在病毒之下」與「上網課效率打折」間抉擇。(記者顏嘉瑩／攝影)
CDC日前將防疫指南的學校社交距離由六呎降為三呎，讓家長憂心孩子健康，被迫在將孩子「暴露在病毒之下」與「上網課效率打折」間抉擇。(記者顏嘉瑩／攝影)

聯邦教育部長表示將在9月讓所有學生回到學校，紐約市返校群體也逐漸擴大，又新增高中生到校上課，市府也開放幾周時間，讓各年級的家長及學生思索考量是否重回校園；市長白思豪(Bill de Blasio)和新任市教育總監波特(Meisha Porter)強調，隨著更多人接種新冠疫苗，公校將會更安全。不過與此同時，聯邦疾病防治中心(CDC)日前將防疫指南的學校教室內社交距離，由六呎減為三呎，讓家長憂心孩子健康，被迫在將孩子「返校暴露在病毒之下」與「在家上網課效率打折」間抉擇。

根據CDC的到校上課安全防疫指南，在師生都戴口罩的情況下，社區傳播率較低的學校，課桌相距三呎即可，但學生在體育活動、聚會、午餐、合唱聯繫等活動中，仍須保持六呎距離，教師也須與他人相距六呎。

CDC放鬆教室內社交距離，旨在加速學校重開，讓師生恢復到校上課，不過家長質疑，雖然疫苗愈來愈普及、有愈來愈多人接種，但對於尚無專用疫苗的未成年學生來說，回歸集體生活等同於暴露在病毒環境之下。

而自疫情爆發以來，紐約市公校轉為上網課，學生難專注、學習成效差已是普遍問題；家長雖然引頸期盼孩子重回校園、回歸正常生活，但如今面臨「要上學還是要保命」，也讓不少家長難以抉擇。

孩子們原本以為疫情帶來的，就像是一段很長的「雪假」，如今疫情持續已逾一年，天氣回暖，紐約市眾多孩子依然聽不到課堂中的朗朗讀書聲、依然無法在操場上與同學們追跑嬉戲，只能繼續窩在家中，盯著桌上的電腦屏幕，或是捧著iPad。

紐約客談，每周二至周六見報。

紐約市 疫情 疫苗

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