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主計長斯靜格 籲降低紐約市33重災區接種資格

記者金春香／紐約報導
斯靜格和李文，呼籲在33個遭新冠疫情打擊較重地區內，移除接種資格限制，保證居民更快接種。（取自推特）
斯靜格和李文，呼籲在33個遭新冠疫情打擊較重地區內，移除接種資格限制，保證居民更快接種。（取自推特）

市主計長斯靜格(Scott Stringer)和市議會衛生委員會主席李文(Mark Levine)25日呼籲降低疫苗接種資格要求，在市內33個遭新冠疫情打擊較重社區內排除年齡和職業限制，讓這些社區內16歲以上民眾都可接種疫苗；曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)日落公園都位列其中。

斯靜格和李文表示，應保證這33個受疫情影響最嚴重社區內居住和工作的16歲以上的民眾，在未來兩周內獲得接種資格，而且市府和州府應額外提供疫苗，讓這些民眾不需預約就可接種疫苗；二人還指出，到4月中旬，全市所有16歲以上民眾都應獲得疫苗接種資格，這一日期比拜登總統承諾在5月1日前所有成年人都有疫苗可打，再提前兩周。

李文表示，雖然紐約市已經完成350萬劑疫苗接種，但在很多社區完成兩針接種的人數，只有全市平均水平的二分之一，甚至三分之一，很明顯一些社區接種數量嚴重不足，不管人們是否因對疫苗恐懼而不敢接種，但政府應先保證所有社區都獲得充足疫苗。

斯靜格表示，當下紐約需要在資源充足下，更超前完成疫苗接種，而排除接種資格限制，提供更多無需預約的接種，讓有意接種者都能更快獲得疫苗，「只要能在更短時間內為更多人完成接種，那麼我們就能更快贏得與疫情的戰鬥。」

二人還進一步要求市府和州府設立更多移動式疫苗接種點，並增加上門疫苗注射服務，這33個地區包括曼哈頓下東城和華埠，哈林區多個社區，布魯克林日落公園、康尼島，皇后區南法拉盛、牙買加、洛克威等地。

疫苗 疫情 紐約市

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