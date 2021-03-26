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法拉盛民間巡邏隊止罪見效 盼華人互助、維護社區安全

記者朱蕾／紐約報導
25日在法拉盛街頭，余雷蒙(右一)和巡邏隊員準備出發。(記者朱蕾/攝影)
25日在法拉盛街頭，余雷蒙(右一)和巡邏隊員準備出發。(記者朱蕾/攝影)

紐約市仇恨亞裔犯罪抬頭，25日傍晚在皇后區法拉盛，由華人志願者組成的民間巡邏隊(Public Safety Patrol)本周第三次走上街頭，出發前，前市警警員、巡邏隊隊長李俊安指導隊員注意事項和應對突發狀況的方式，隨後隊員們四人一組，走上街頭開始巡邏；這一剛成立不久的團隊，已經成功制止了數起犯罪。

(影音來源：記者朱蕾)

民間巡邏隊於14日在法拉盛宣布成立，法拉盛居民余雷蒙(Raymond)是最早一批加入的志願者，他25日表示，朋友們日前在社群媒體提議要成立巡邏隊後，他毫不猶豫，立即表示要加入成為志願者；他還開玩笑地說，「我身材魁梧，走在街頭不會害怕」。

余雷蒙25日下午接送家人打完新冠疫苗後，馬不停蹄趕到法拉盛喜來登酒店前停車場的巡邏隊集合地點，帶著對講機和巡邏路線圖，他和三名隊友出發，在緬街和大學點大道上巡邏約兩小時。

余雷蒙說，自去年針對亞裔的仇恨攻擊、歧視等大增以來，他的女兒獨自外出會感到害怕，至少要兩、三個人一起才敢出去，「此次加入巡邏隊，我的妻子、孩子都非常支持」。

住在法拉盛的高露西(Lucy)，25日是她第二次巡邏，「這裡是我們的家園、我們的社區，現在家園受到侵害，變得越來越不安全，我認為社區裡的每個人都有責任來維護」，她說，「很多次在法拉盛發生華人被欺負，路過的民眾寧願走過去拍照，也不願伸出援手，『事不關己高高掛起』態度的要改變。」

高露西表示，「用自己的休息時間在街頭巡邏是值得的，保護別人的同時也是在保護自己，並希望喚醒華人的社區參與意識，帶動更多華人加入巡邏隊。」

社區巡邏隊的積極作用已經顯現，民間巡邏隊22日晚首次巡邏時，在法拉盛街頭遇到一名迷路的華人長者，只會說粵語的她，神情看起來非常著急，來自香港的余雷蒙用粵語為她指路，「但她還是不敢走」，余雷蒙說，「跟隊長報備後，我們帶著她走到緬街，直到她認識路」。

繁榮社區基金會社區治安隊的隊員日前阻止了一起偷竊案，23日晚8時45分左右，一名女子在法拉盛大學點大道上的一間加油站加油時，一名男子從另一側企圖偷走她車裡的包，社安隊隊員看到後，立即上前制止，竊賊迅速逃離現場，作案未遂。

25日早上，一名華人女子在法拉盛市中心羅斯福大道上一家早餐店內買早餐時，一名男子進來後，向華女要食物，華女便好心給他買了一份早餐，不料拿到早餐後，男子說不夠，緊接著就搶走華女的包。

受害人遭搶後非常驚慌，她來美時間不長，英文也不好，不知該怎麼辦，回家後便求助社安隊。繁榮社區基金會社安隊副會長王鵬馬上聯繫轄區109分局，因需要受害人回到案發地點報警，社安隊另一名副會長、也是109分局輔警陳Patrick就住在附近，他很快和受害人一起到現場，幫助受害人報案。

民間巡邏隊隊員25日在法拉盛街頭巡邏。(記者朱蕾/攝影)
民間巡邏隊隊員25日在法拉盛街頭巡邏。(記者朱蕾/攝影)
繁榮社區基金會社區治安隊日前幫助遭搶劫的華女成功報案。(王鵬提供)
繁榮社區基金會社區治安隊日前幫助遭搶劫的華女成功報案。(王鵬提供)
余雷蒙、高露西等志願者，25日在法拉盛街頭巡邏。(記者朱蕾/攝影)
余雷蒙、高露西等志願者，25日在法拉盛街頭巡邏。(記者朱蕾/攝影)
法拉盛民間巡邏隊隊長李俊安(左一)指導隊員注意事項和應對突發狀況的方式，左三為高...
法拉盛民間巡邏隊隊長李俊安(左一)指導隊員注意事項和應對突發狀況的方式，左三為高露西，右一為余雷蒙。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛 華人 華女

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