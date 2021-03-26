仇恨亞裔一直存在 布碌崙民安隊團結護社區

布碌崙亞裔民安隊成員王德貴。（記者黃伊奕／攝影）

數年前布碌崙 (布魯克林)8大道華社因治安差，頻繁發生各種搶劫、攻擊案件，受害者通常都是華裔 ，之後當地華裔民眾團結一致成立全市首支亞裔 民安隊；其中多名成員堅持夜間巡邏、保護民眾安全多年，他們稱仇恨亞裔罪案一直存在，但團結一致就能擊敗。

布碌崙華裔商家與居民以前常被不法分子視作「容易」的作案對象，甚至有過一夜十多起街頭搶劫受害者均為華裔的驚人紀錄；布碌崙華社在2014年成立全市首個亞裔民安隊，之後隊員每晚駕駛巡邏車在華社穿梭，幫助改善當地治安。

61歲的陳慎佳是最早一批加入民安隊的隊員，雖然有著自己的衣廠，但他仍堅持每周至少參加一次巡邏任務；他說，雖然近期仇恨亞裔案件頻繁發生，但過去亞裔也一直都被認為是好下手的對象。

幾年前一名長期在華社作案的慣犯在搶劫一名華女後，被巡邏的陳慎佳和隊員撞見，之後他們一邊尾遂嫌犯一邊報警，待警員趕往後立即指認，將嫌犯一舉抓捕。

從事餐飲業的王德貴加入民安隊也已四年，每周至少參加兩次巡邏任務，每次至少四小時，他說巡邏期間免不了會遇到各種案件或糾紛；「兩年前曾有兩名西語裔男子，疑似喝醉酒在街頭看到華裔女子路過就上前騷擾、調戲，我和隊員上前阻攔並報了警，最後兩人被抓回警局」。

陳慎佳和王德貴表示，過去一年仇恨亞裔案件猛增，但8大道華社相對平靜，「街坊都十分熟悉，也建立了信任感，以往一些家庭、鄰里糾紛能及時調解，大家一致對外，不法分子也有所忌諱，不敢在8大道招惹華人；只要我們團結一致，打擊仇恨犯罪並不難。」