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紐約市警推線上舉報系統 輕罪填寫報告 警5天內跟進

記者張晨／紐約報導
紐約市警發布線上舉報系統，輕罪填寫報告警方五天內跟進。(記者張晨/攝影)
紐約市警發布線上舉報系統，輕罪填寫報告警方五天內跟進。(記者張晨/攝影)

紐約市警總局24日召開記者會發布新線上舉報系統，此系統更易於民眾對輕罪的上報，通過該系統上報的案件，民眾將會得即時得到一個報告號碼，而五天之內就會有轄區警員針對案件進行跟進調查處理。

該部門表示，公眾很快就可以在市警官方網站上提交投訴，而不必親自到警局報告案件，因為那樣可能需要幾個小時；這包括報告丟失財物，小盜竊案，輕罪惡作劇和街頭塗鴉等等。

影音來源：記者張晨

投訴將在轄區一級進行審查，一旦報告被提交至系統，民眾將收到一封電郵確認案件已被收到；市警表示，線上對話將在短時間內跟進進行，隨後會再發送一封後續的電郵，其中包括一個正式的投訴報告號碼；如果需要更多的信息，警方會在五天之內再次聯繫舉報人。

「新系統旨在簡化流程，使公眾更容易使用。」市警總局局長希爾(Dermot Shea)表示，這是向21世紀現代化警務邁進的又一步，「這個系統，以及其他類似的工具，是我們持續努力的一部分，以保障人們的安全，改善數百萬紐約人的生活質量。」

他表示，在去年至今持續性的好改革中，在線報告服務將提高服務透明度，改善問責制，也將使人們和警員之間的溝通變得更容易，無需再抱有走進警局的恐懼。

民眾即日起可登錄https://nypdonline.org/填報案件。

記者當日也登陸該網站查詢上報過程，需註冊個人帳號才能繼續填寫，但提供了中文谷歌翻譯選項。

而該網站也包括了市警此前提到的可搜索的線上數據庫，包括每位警員的任職部門、警銜、任務分配、部門獎勵和紀律懲處紀錄，但記者嘗試搜索並未顯示任何結果。

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