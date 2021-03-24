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紐約副州長訪法拉盛 籲各族裔團結對抗仇恨犯罪

記者牟蘭／紐約報導
霍楚24(日前排中)走訪多個華裔社區，她以法拉盛作為首站，由孟昭文(前排左)與杜彼德(前排右)陪同下參觀新世界商場的超市以及多戶商家。(記者牟蘭／攝影)
霍楚24(日前排中)走訪多個華裔社區，她以法拉盛作為首站，由孟昭文(前排左)與杜彼德(前排右)陪同下參觀新世界商場的超市以及多戶商家。(記者牟蘭／攝影)

新冠疫情爆發逾一年，紐約州副州長霍楚(Kathy Hochul)24日再度訪問法拉盛，她表示，一年前因疫情影響，當地宛如空城，一年後仇恨亞裔風氣蔓延，她當日為華裔商家打氣，期盼當地經濟早日復甦，團結各族裔共同對抗仇恨亞裔犯罪。

霍楚24日走訪多個華裔社區，她以法拉盛作為首站，由國會眾議員孟昭文與法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得陪同，參觀新世界商場的超市以及多戶商家。

對於本次走訪法拉盛，霍楚說，她去年3月10日在疫情爆發後，曾前往新世界的美食廣場購買餐食，支持最先受到疫情波及的亞裔小商家；她說，一年後，當地經濟逐漸復甦，但仇恨亞裔的風氣卻日益嚴重，「亞裔民眾不僅是在肢體上遭到攻擊，心理上也受到傷害」。

（影音來源：記者牟蘭）

霍楚表示，她拜訪亞裔社區為當地民眾打氣，呼籲政府部門為亞裔民眾提供多語言協助，並鼓勵各族裔團結發聲，共同對抗仇恨犯罪。

孟昭文表示，總統拜登已同意簽署新冠疫情仇恨提案(COVID-19 Hate Crimes Act)提案，近期將為社區警局等部門提供更多經費與資源，她敦促聯邦司法部設立專門的仇恨犯罪部門，專職調查相關罪案。

對於仇恨亞裔罪案日益增加，孟昭文說，她近期與非洲裔社區領袖溝通，呼籲他們共同對抗仇恨犯罪，她更鼓勵華裔民眾發聲，讓政府了解華裔長期受到政府的忽視，爭取更多資源。

杜彼德感謝霍楚自去年疫情爆發後，再次走訪法拉盛，了解當地民眾的訴求，為商家爭取更多資源，並鼓勵亞裔社區團結共同對抗仇恨犯罪，他希望政府為當地社區分配更多新冠疫苗，期盼社區經濟早日恢復正軌。

對此，亞美醫師協會總裁和會長劉季高表示，華人社區仍有許多民眾因語言等問題，仍沒有注射新冠疫苗；他說，該協會將繼續與州府合作，近期在曼哈頓華埠、法拉盛與布碌崙8大道設立臨時疫苗站，解決華人民眾「打疫苗難」困境。

針對小商家經濟重啟，孟昭文補充，聯邦政府對商家的基金補助將延期到5月底，有需中文語言協助的商家可前往皇后學院的小商業發展中心，或致電(718)358-6364辦公室諮詢。

霍楚(右二起)在與杜彼德陪同下參觀新世界商場的超市。(記者牟蘭／攝影)
霍楚(右二起)在與杜彼德陪同下參觀新世界商場的超市。(記者牟蘭／攝影)
霍楚(中)在孟昭文(左)與杜彼德(右)陪同下參觀新世界商場的超市以及多戶商家。(...
霍楚(中)在孟昭文(左)與杜彼德(右)陪同下參觀新世界商場的超市以及多戶商家。(記者牟蘭／攝影)
霍楚(前排左二)在孟昭文(左一)與杜彼德(左三)陪同下參觀新世界商場的超市以及多...
霍楚(前排左二)在孟昭文(左一)與杜彼德(左三)陪同下參觀新世界商場的超市以及多戶商家。(記者牟蘭／攝影)
霍楚(左)在與杜彼德(右)陪同下參觀新世界商場的超市以及多戶商家。(記者牟蘭／攝...
霍楚(左)在與杜彼德(右)陪同下參觀新世界商場的超市以及多戶商家。(記者牟蘭／攝影)
霍楚(中)在孟昭文(左)與杜彼德(右)陪同下參觀新世界商場的超市以及多戶商家。(...
霍楚(中)在孟昭文(左)與杜彼德(右)陪同下參觀新世界商場的超市以及多戶商家。(記者牟蘭／攝影)
霍楚(前排右)在孟昭文(左)陪同下參觀新世界商場的超市以及多戶商家。(記者牟蘭／...
霍楚(前排右)在孟昭文(左)陪同下參觀新世界商場的超市以及多戶商家。(記者牟蘭／攝影)
霍楚(前排左四)在孟昭文(左三)與杜彼德(左五)陪同下參觀新世界商場的超市以及多...
霍楚(前排左四)在孟昭文(左三)與杜彼德(左五)陪同下參觀新世界商場的超市以及多戶商家。(記者牟蘭／攝影)

亞裔 法拉盛 疫情

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