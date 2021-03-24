仇華者挺反仇恨示威？布碌崙華社促先道歉

康尼島州眾議員弗朗特斯(右二)之前曾與布碌崙華聯會代表會面，解釋之前與發表對華人不友善言論的非洲裔前社區委員史提霍見面一事。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)康尼島非洲裔前社區委員史提霍(Ronald Stewart)在去年新冠疫情爆發時，曾發表對華人不友善言論，事後認錯態度被華人批不誠懇，當地華人組織一直感到不滿；當地州眾議員弗朗特斯(Mathylde Frontus)預定於本周四(25日)舉行「停止仇視亞裔 」示威，將史提霍列為其中支持者，引起當地華社強烈反彈，表示其未公開向華社道歉前，沒資格發表任何支持亞裔的言論。

弗朗特斯辦公室員工法蘭克(Marilyn Franks)於去年3月新冠疫情爆發時，發表呼籲大眾遠離華人超市 、中餐館、商鋪等言論；後來史提霍表示支持法蘭克的言論，說中餐館在非洲裔社區賺大錢，卻從不支持社區活動、不雇用他們，甚至歧視非洲裔等仇恨評論，這段不當言論最終讓史提霍從第13社區委員會中除名。

弗朗特斯之後曾試圖幫助挽回史提霍和當地華社的關係，邀請布碌崙華人聯合會代表見面，希望消除雙方嫌隙；華聯會負責人黃涵華隨後提議與史提霍親自會面，只要其承認錯誤，並向華社公開道歉，相信華人也不會再追究，但弗朗特斯一直以忙碌為由拒絕見面商談，讓黃涵華感到華人不受重視。

該事件就此懸而未決，直到最近全美針對亞裔暴力事件發酵，弗朗特斯訂於25日(周四)舉行反仇視亞裔示威，卻被發現演講者名單中有史提霍；弗朗特斯在接受媒體採訪中提到，「我不想一直活在過去，他(史提霍)做錯並且道歉了」；但疑似受到輿論壓力，史提霍最終確定不會現身當天活動，但還是被列為示威支持者的一員。

儘管弗朗特斯多次表示史提霍已道歉，但黃涵華說，根本沒有證據顯示他曾公開向華社道歉，華人不能忘記史提霍曾發表含有歧視性的言論，怎麼認同他現在有資格為亞裔出頭聲援呢？她指責史提霍就是為了洗白過去的錯誤，可本身是否真正意識到問題就不得而知了，反正在他誠心向華社道歉以前，做什麼都不會領情。