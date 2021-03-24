仇華者挺反仇恨示威？布碌崙華社促先道歉
布碌崙(布魯克林)康尼島非洲裔前社區委員史提霍(Ronald Stewart)在去年新冠疫情爆發時，曾發表對華人不友善言論，事後認錯態度被華人批不誠懇，當地華人組織一直感到不滿；當地州眾議員弗朗特斯(Mathylde Frontus)預定於本周四(25日)舉行「停止仇視亞裔」示威，將史提霍列為其中支持者，引起當地華社強烈反彈，表示其未公開向華社道歉前，沒資格發表任何支持亞裔的言論。
弗朗特斯辦公室員工法蘭克(Marilyn Franks)於去年3月新冠疫情爆發時，發表呼籲大眾遠離華人超市、中餐館、商鋪等言論；後來史提霍表示支持法蘭克的言論，說中餐館在非洲裔社區賺大錢，卻從不支持社區活動、不雇用他們，甚至歧視非洲裔等仇恨評論，這段不當言論最終讓史提霍從第13社區委員會中除名。
弗朗特斯之後曾試圖幫助挽回史提霍和當地華社的關係，邀請布碌崙華人聯合會代表見面，希望消除雙方嫌隙；華聯會負責人黃涵華隨後提議與史提霍親自會面，只要其承認錯誤，並向華社公開道歉，相信華人也不會再追究，但弗朗特斯一直以忙碌為由拒絕見面商談，讓黃涵華感到華人不受重視。
該事件就此懸而未決，直到最近全美針對亞裔暴力事件發酵，弗朗特斯訂於25日(周四)舉行反仇視亞裔示威，卻被發現演講者名單中有史提霍；弗朗特斯在接受媒體採訪中提到，「我不想一直活在過去，他(史提霍)做錯並且道歉了」；但疑似受到輿論壓力，史提霍最終確定不會現身當天活動，但還是被列為示威支持者的一員。
儘管弗朗特斯多次表示史提霍已道歉，但黃涵華說，根本沒有證據顯示他曾公開向華社道歉，華人不能忘記史提霍曾發表含有歧視性的言論，怎麼認同他現在有資格為亞裔出頭聲援呢？她指責史提霍就是為了洗白過去的錯誤，可本身是否真正意識到問題就不得而知了，反正在他誠心向華社道歉以前，做什麼都不會領情。
上一則
議員提案促取消宵禁 餐廳也興訟
下一則
FB留言