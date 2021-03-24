探討亞裔安全 市警總局長希爾25日與華社會面

仇視亞裔暴力犯罪四起，日落公園72分局在8大道加派警力巡邏。(記者顏潔恩/攝影)

全美近期針對亞裔 仇恨犯罪案件激增，紐約市 各華社也相繼發生多起案件，為此紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)訂於25日(周四)親臨布碌崙 (布魯克林)8大道與華社民眾會面，探討亞裔社區安全問題；該會議也將通過zoom視頻同步播出，讓更多民眾參與。

該活動由轄管日落公園的72分局、當地華人組織舉辦，除了希爾會現身，市警仇恨犯罪小組指揮官科莉(Jessica Corey)也會參與，介紹犯罪小組的職務和成員；72分局局長卡斯特羅(Ernesto Castro)也將帶領偵探、社區聯絡以及犯罪預防部門成員出席活動，向民眾講解在面對歧視和暴力時的應對措施及預防方法。

活動訂於25日下午2時在布碌崙Our Lady of Perpetual Help教堂舉行，地址是布碌崙60街545號，出席者需戴口罩及保持社交距離；由於現場只能限制容納80人，民眾可參與Zoom會議聽取內容，網址是zoomgov.com/j/1607202041?pwd=aHVMSkJib3lzU3kzTkY2RHhkY0syQT09，Meeting ID: 160 720 2041、Passcode: [email protected]。