助疫後復甦 法拉盛華商會攜手皇后區商會

法拉盛華商會和皇后區商會簽署議書，成為正式合作夥伴，前排左一至四依次為顧雅明、戴宏、格列奇、杜彼得，後排左二為理查茲。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛華人 工商促進會(FCBA)和皇后區 商會(The Queens Chamber of Commerce)23日在法拉盛簽署聯盟協議書，成為正式合作夥伴；兩個頗具影響力的組織將攜手為華人商家和皇后區的小企業提供支持，幫助皇后區經濟的疫情後恢復以及未來發展。皇后區長理查茲(Donovan Richards)和市議員顧雅明到場見證。

法拉盛華商會理事長戴宏表示，皇后區商會自成立以來一直是全區商家的重要資源，法拉盛華商會在華人社區植根幾十年，「相信我們的結盟能夠更好服務社區和商家」。

華商會總顧問杜彼得表示，擁有上百年歷史的皇后區商會能夠爭取到很多經費，不少大企業都是該組織的主要贊助商，兩個商會結盟，有助為法拉盛商家帶來更多資源，同時推動主流了解華人；今年初「皇后區小企業贈予項目」，華商會通過與皇后區商會合作，鼓勵華商申請，數十名華商獲得最高2萬元的贈款。

杜彼得還說，「兩會未來會更積極合作，不僅在發展經濟方面，也會致力於促進各族裔和諧。」

皇后區商會主席兼執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)表示，他自六年前加入商會後，努力推動族裔多元化，「我很驕傲的說，最近五年，皇后區商會達到有史以來的最具多元化，去年還推出中文微信公眾號，為華人商家提供重要資訊」。

格列奇說，「我們雖然此前與華商會有合作，但這一年來，社區遭受疫情衝擊，亞裔社區還要面對仇恨和歧視，是時候將我們與華商會的合作正式化，我們支持華裔社區，並會推動各族裔的相互理解和交流。」

理查茲表示，「我們想讓法拉盛以及整個皇后區吸引更多民眾到訪，法拉盛有太多值得推薦之處，我喜愛這裡的珍珠奶茶和很多美食，然而疫情讓商家、社區家庭陷入困境，很高興看到法拉盛華商會和皇后區商會的強強聯合，與政府一起為社區及商家提供幫助，我相信皇后區會強勢反彈。」

顧雅明表示，小商家是社區的支柱，他們的成功與否不僅關係到商家本身，也直接影響當地的就業、經濟等，兩個有影響力的商會聯合，能夠更好的搭建社區與政府間的橋梁，期待看到日後的成果。」