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紐約市25郵區陽性率逾10% 華社占4個 白思豪批州府放鬆過快

記者和釗宇／紐約報導
全市有四個華社所在的郵遞區號七天平均檢測陽性率高於10%。（記者黃伊奕／攝影）
全市有四個華社所在的郵遞區號七天平均檢測陽性率高於10%。（記者黃伊奕／攝影）

儘管新冠疫苗接種進展順利，但市府數據顯示，變種病毒肆虐可能導致疫情反彈，目前全市有25個郵遞區號的七天平均新冠檢測陽性率高於10%，其中四個位於華人社區，包括皇后區法拉盛、布碌崙8大道華社等；此前州府已允許紐約市堂食客容量增至50%，也允許恢復室內健身課，市長白思豪(Bill de Blasio)批州府放鬆防疫過快，表示若住院率和死亡數若有明顯反彈，不排除再收緊防疫政策。

市議會健康委員會主席拉文(Mark Levine)表示，儘管現在疫苗接種加速，但變種病毒可能正在使疫情惡化；他說，目前全市已有25個郵遞區號的七天平均檢測陽性率高於10%，上次出現這一情勢還是在冬季疫情高峰期，未來幾周的防疫將是關鍵。

根據市府疫情地圖，包含法拉盛的兩個郵遞區號11354和11355，七天平均陽性率分別高達11.61%和13.78%，而布碌崙(布魯克林)華人較多的日落公園(Sunset Park，11220)和波羅園(Borough Park， 11219)的陽性率分別為13.2%和13.13%，均超過10%；曼哈頓華埠的陽性率較低，為6.34%。

目前，英國、巴西、南非、紐約四種變種病毒已經在紐約聚齊，而且此前有數據顯示，紐約市有一半的新增確診病例感染的都是變種病毒；州府此前已允許紐約市堂食客容量增至50%，室內健身課也可以恢復，白思豪對此表示，現在變種病毒肆虐，州府應該將放鬆防控的腳步放慢，重新評估防疫政策；他上周就曾批評州府允許室內健身課恢復的決定罔顧防疫數據，屬於「政治決定」。

白思豪表示，市府將嚴密關注疫情數據，儘管目前疫情數字下降趨勢減緩，陽性率仍然在可控範圍內，因此當下不會收緊防疫政策；但如果住院率和死亡人數出現明顯反彈，未來可能收緊防疫；新州州長墨菲(Phil Murphy)22日也表示，鑒於變種病毒導致確診數增加，近期將不會提高堂食客容量。

市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)則表示，目前疫情數字下降趨勢減緩，主要原因就是變種病毒肆虐，「這可能預示著疫苗對變種病毒的有效性稍稍減弱，但仍然是足夠有效的。」法瑪和市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)均表示，即便接種了疫苗，民眾仍應該戴口罩並保持社交距離，避免不必要的旅行和聚會。

全市有25個郵遞區號七天平均檢測陽性率高於10%，四個位於華社。（取自市府網站）
全市有25個郵遞區號七天平均檢測陽性率高於10%，四個位於華社。（取自市府網站）
白思豪批州府放鬆防疫過快，表示若住院率和死亡數若有明顯反彈，不排除在收緊防疫政策...
白思豪批州府放鬆防疫過快，表示若住院率和死亡數若有明顯反彈，不排除在收緊防疫政策。（市長辦公室提供）

變種病毒 紐約市 疫情

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