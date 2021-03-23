紐約市亞太裔投票聯盟 選區重畫工作組啟動

亞太裔投票聯盟選區重畫工作組成立，以確保亞太裔人口在選區重畫中不被忽視。(民權中心提供)

以2020年最新全國人口普查 結果為根據的選區重畫工作將於今年進行，紐約市 過去近十年亞太裔人口大增，亞太裔投票 聯盟(APA Voice)22日啟動「亞太裔投票聯盟選區重畫工作組」(APA VOICE Redistricting Task Force)，致力於確保亞太裔社區的共同利益反映在新的選區畫分地圖中。

「亞太裔投票聯盟選區重畫工作組」由華人策劃協會(CPC)、亞洲人平等會(AAFE)、華人進步會(CPA)、民權中心(Minkwon Center)、等13個亞裔社區組織組成。

工作組協調人歐陽蕭安表示，在每十年一次的全國人口普查後，紐約會為市、州和國會選區重新繪製地圖，選區重畫對確保所有紐約人被公平代表以及獲得醫療、教育、交通、工作、住房和公共安全等資源至關重要，「 在這一過程中，亞裔必須是積極活躍，以確保我們不被忽視。」

民權中心執行主任John Park表示，紐約市的亞太裔居民過去十年大增，根據2019年的一項調查，亞太裔人口在全市的占比從2010年的11.8%增長到超過14%，且人數還在繼續增長，增長人口中的75%出現在皇后區和布碌崙(布魯克林)，「我們的聲音必須被聽到，以確保在民主中擁有公平和平等的機會；並要求同一個地區的亞裔社區不應被畫分在兩個甚至多個選區。」

紐約州將首次擁有一個獨立諮詢委員會(Independent Advisory Commission)，負責今年對州和國會選區的重新畫分過程。2014年，全州選民投票通過由獨立諮詢委員會來畫分新的州重議會、參議會和國會選區，該委員會必須至少舉行12次公開聽證會，以接收紐約各地社區成員的公開意見。美國人口普查局已於2月12日宣布，將在今年9月30日之前向各州提供選區重畫的數據。

獨立諮詢委員會將於今年夏天和秋天舉行公開聽證會，亞太裔投票聯盟選區重畫工作組會參加，還會開展宣導、教育等活動。