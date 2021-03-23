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高中重開 紐約市多個疫苗接種點將遷移

記者黃伊奕／紐約報導
因高中開學，不少原本設立在校園內的疫苗接種站遷移。（市衛生局提供）
因高中開學，不少原本設立在校園內的疫苗接種站遷移。（市衛生局提供）

隨著紐約市公立高中本周重新返校上課，多個原本設立在高中校園內的疫苗接種站將被遷移或合併，還有一些站點將在未來幾周修改運營時間。

衛生局22日表示，因學校重開導致疫苗接種站預約被影響的接種時間會重新被安排，相關通知會通過短信、電話或者電子郵件傳達；如果未及時收到相關通知的民眾仍前往原始地點，現場也會有工作人員指導前往新的地點，65歲以上的民眾還可獲免費交通服務。

衛生局表示，會盡力安排民眾在同一時間完成接種，如果無法在同一天預約成功，民眾可重新在新開放的數百個疫苗接種地點中，選擇新的接種地點；此外，藥房也已經開始為患有基礎疾病、60歲以上長者、教育工作者提供疫苗接種。

曼哈頓的Phillip Randolph高中內疫苗接種站，將被遷移至城市學院的北部學術中心(City College North Academic Center)，地址為曼哈頓阿姆斯特丹大道(Amsterdam ave)交西136街至西138街之間；皇后區的Aviation高中內疫苗接種站，將被遷移至長島市46街5-17號；史泰登島科技高中內的疫苗接種站，將被遷移至海洋微風運動場(Ocean Breeze Athletic），地址為史泰登島Father Capodanno Blvd 625號；以上站點遷移將從25日開始。

其他包括Port Richmond、Lincoln、August Martin和Hillcrest四所高中內的疫苗接種站，將僅接受第二劑疫苗接種預約，如有其他更改將進一步通知，也希望如接下來有高中校園內接種站預約的民眾，主動查看是否出現變化。

疫苗 史泰登島 曼哈頓

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