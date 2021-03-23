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紐約市「暑期工讀計畫」重啟 4月23日前快申請

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市「暑期工讀計畫」即日起至4月23日(周五)開放申請。(取自市青少年與社區發展局網站)
紐約市「暑期工讀計畫」即日起至4月23日(周五)開放申請。(取自市青少年與社區發展局網站)

在去年因為新冠疫情而被迫取消的紐約市「暑期工讀計畫」(Summer Youth Employment Program)，今年暑假將重啟，開放青少年報名；市長白思豪(Bill de Blasio)22日宣布，14至21歲的青少年可在4月23日(周五)前提出申請，以在今年夏天，獲得為期六周的帶薪實習和工作機會。

全國規模最大的紐約市暑期工讀計畫，在去年受到疫情影響被迫取消，只能在線上舉行，今年再度回歸；從7月6日起，為期六周的計畫將提供各種實習與工作機會給符合年齡資格的青少年，以尋找未來就業方向、學習工作技能，將所學運用到社交及領導技巧上；工作機會將包含在全市五大區，內容囊括醫療保健、零售、信息技術、建築、工業及製造業、食品服務、媒體以及商業和專業服務等。

白思豪表示，疫情之後年輕人經歷太多，如今紐約市正在復甦，市府也不能忽視這群人，透過暑期工讀計畫，將可幫助7萬名青少年找到帶薪工作機會，他鼓勵所有符合資格的青少年都提出申請。

市長夫人麥克雷(Chirlane McCray)說，許多紐約市成功的領導都是從參與暑期工讀計畫或在該計畫擔任導師時，拓展自己的工作技能和建立自信，在疫情間的社交距離、線上學習等，該計畫的回歸將可帶領青少年逐漸重回正常的生活、賺取收入並為未來工作上帶來他們需要的一切工具。

暑期工讀計畫擁有近60年的歷史，市青少年與社區發展局局長商自來(Bill Chong)說，青少年的生活被疫情影響，今年的暑期工讀計畫也承擔額外的角色，讓數以萬計的青少年生活恢復正常，該項目提供的計畫也會極大地幫助青少年學習關鍵技能並規畫自己的未來，並成為紐約市從疫情復甦中的重要貢獻者。

詳情及報名可上https://www1.nyc.gov/site/dycd/services/jobs-internships/summer-youth-employment-program-syep.page。

紐約市 疫情 白思豪

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