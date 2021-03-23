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紐約客談/老中餐館又小又擠 設限多復甦難

紐約客談
華埠餐館又小又擠，就算擴大開放50%客容量堂食，也頂多加一桌，可有可無。(記者顏嘉瑩／攝影)
華埠餐館又小又擠，就算擴大開放50%客容量堂食，也頂多加一桌，可有可無。(記者顏嘉瑩／攝影)

曼哈頓華埠社區建築老舊，街道狹窄、小商家比鄰，餐館地方也小，新冠肺炎疫情下政府限制了堂食的客容量，對於原本就只能容下數十人的小餐館，能夠開放的位置更只有個位數；紐約市雖已將堂食擴大至50%客容量，對於部分餐館業者來說是大好消息，但對於華埠這些又小又擠的餐館來說，只能說杯水車薪。

華埠勿街(Mott St.)上有不少老牌餐館，每到假日一些知名餐館像是「和合」(Wo Hop)、「合記」(Hop Kee)門口都是排隊人潮，但勿街並不寬敞，在去年夏天堂食關閉，實施戶外用餐時，由於空間限制，這些餐館頂多只能放五張桌子，最多容納20名客人。

隨著堂食逐步開放，目前紐約市允許餐館擴大到50%客容量，但堂食須遵守政府的六呎社交距離規定；而以和合為例，在政府六呎社交距離的規定下，目前只能開放五、六桌客人入內用餐，就算增加到一半的客容量，頂多也只能增加一桌，員工嘆息「幫助不大」。

在兩年前，在華埠曾經有20多家餐館遭到同一名殘障人士提告，指餐館內設置未符合「殘障人士保護法」(Americans With Disabilities Act，簡稱ADA)，當時不少業主收到傳票後，才發現原告根本沒有來過餐館，質疑只是為了索賠，小商家也頻頻叫苦，表示餐館連走路的地方都沒有，根本沒地方再加裝殘障設施。

如今小商家再度因為空間限制而無法受惠，不過就算再抱怨，餐館的空間也不會因此神奇般地變大，每年需繳的地稅仍毫不留情地漲，這樣的世紀大難題，讓華埠中餐館業者歎息復甦難有解。

（紐約客談，每周二至六見報）

華埠 紐約市 社交距離

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