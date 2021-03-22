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華策會年會 DoorDash創始人徐迅獲頒風雲人物

記者金春香╱紐約報導
徐迅獲頒華策會風雲人物獎。（視頻截圖）
徐迅獲頒華策會風雲人物獎。（視頻截圖）

華人策劃協會(CPC)日前舉行線上新年年會慶典，表彰為社區無私奉獻的前線工作人員，以及為社區做出傑出貢獻的人士，科技公司DoorSash的聯合創始人徐迅(Tony Xu)獲頒風雲人物獎。

華策會年度新春晚會是華策會一年中最大型籌款晚會，今年改為線上方式進行，近500名社區人士和領袖參加，籌得48萬元。

聯邦參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也參加活動並致詞，有超過13名民選官員送上祝福。

徐迅在南京出生，1989年五歲的他隨家人移民美國，讀書時他曾在母親工作的餐廳打工，之後他入讀史丹佛大學，七年前他與另兩名朋友在一家甜品店獲得啟發，決定利用科技幫助小企業擴展業務，創造新工作機會，成立送餐公司DoorDash，去年12月該公司上市。

徐迅表示，華策會的使命是促進移民和低收入社區的社會和經濟賦權，令人欽佩，獲得華策會頒獎對他來說具有重要意義。

華策會總裁及首席執行官何永康表示，華策會取得的發展和進步離不開社區的支持，將來會繼續以回饋社區、服務民眾為理念，為推動更多有利於社區的服務計畫。

移民 低收入 美國

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