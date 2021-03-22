宋博恩參選市議員：維護亞裔權益是首要任務

寮國移民後裔宋博恩競選布碌崙第33選區市議員。(取自宋博恩推特)

美國 仇視亞裔 情緒造成的暴力案件頻發，競選布碌崙(布魯克林)第33選區市議員的亞裔候選人宋博恩(April Somboun)表示，亞特蘭大 槍擊案六名死者是亞裔女性，「這樣的事很有可能發生在我或親人身上」；她說亞裔因語言障礙無法享有足夠的資源，若成功選上，為亞裔爭權是她首要任務，將設立專門的工作組處理亞裔面臨的種種問題。

宋博恩是寮國移民後裔，其單親母親當年在難民營裡生下她，兩人為逃離獨裁政權，逃亡到這裡尋找「美國夢」；然而在美落地生根多年後，此時遇上最棘手的難題，強烈的反亞裔情緒、仇視亞裔暴力犯罪，正在全美各地上演。

她表示，亞特蘭大槍擊案中死去的六名亞裔女性，讓她不禁想到自己的母親、女兒，擔心這樣的事有朝一日會發生在她們或自己身上；現在亞裔不敢夜裡走在路上、搭地鐵，在學校、工作或是休閒場所都難免緊張，擔心仇恨亞域已無地域界線，在哪裡都不能百分之百感到安全。

宋博恩指出，43%的亞裔美國人不諳英文，這些人向執法當局報案或尋求機構的幫助，有很大的語言障礙；作為一名亞裔女性參選人，為亞裔維權是她的首要目標，她承諾當選後將爭取更多資源注入亞裔社區，設立一個工作組，專門處理亞裔面臨的問題。

她表示，紐約市需要更多族裔、多元化的民選官員代表，作為族裔多元化城市，唯有這樣才能傳達來自資源和服務不足社區的聲音，帶來社區真正需要的改變；她也呼籲政府實行更多針對性的措施和行動，來停止仇視亞裔犯罪。