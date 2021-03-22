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華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

市議員顧雅明 背書黃敏儀成接任者

記者朱蕾╱紐約報導
顧雅明(左四)以及多名華人商家支持黃敏儀(左三)競選市議員，左一為莊振輝，左二為徐朱留弟。(記者朱蕾╱攝影)
顧雅明(左四)以及多名華人商家支持黃敏儀(左三)競選市議員，左一為莊振輝，左二為徐朱留弟。(記者朱蕾╱攝影)

法拉盛第20選區市議員顧雅明21日背書黃敏儀(Sandra Ung)來作為他的繼任者，表示「我很榮幸在過去11年多代表選區，非常清楚這份工作頗具挑戰，需要全心全意投入，黃敏儀是接任此職位的最佳人員，是我在6月23日民主黨初選中投票中的第一選擇」。

顧雅明表示，小商業是紐約市的支柱，在法拉盛更是如此，這場前所未見的公共衛生危機當，使小商家受到嚴重衝擊，非常需要政府的紓困與援助；因此下任市議員必須要了解小商業對社區的價值，且願意盡其所能幫助商家。

「經過數月的慎重考慮與觀察，我決定背書黃敏儀競選市議員。」顧雅明說，「從哥倫比亞大學法學院畢業的她，選擇從事公共服務，她具備在聯邦、紐約州和市政府的工作經驗，了解政府運作，一上任就能全力投入；她還致力於在不同團體間搭建橋樑，也因此獲得背景與主張不同的民選官員與團體的支持」。

顧雅明還表示，「支持年輕一代參選是我們的責任，社區需要更多年輕人加入公共服務；最重要的是，我相信黃敏儀是為了正確的理由參選，她想要幫助及改善法拉盛社區」。

黃敏儀表示，很榮幸且感謝顧雅明的背書，「他作為市議員，對法拉盛的貢獻有目共睹，我將在他的基礎上繼續服務選區民眾」。

黃敏儀說，她若當選，會推動市府在小商家服務方面增設多語言聯絡人，加強外展活動，開罰單前先給予警告；她的辦公室也會作為社區中心，提供法律、商業等方面諮詢和支持。

紐約華裔婦女總商會會長徐朱留弟以及莊振輝、鄭日貴、楊若若、麥碧茜等多名法拉盛小商業者，也到場支持黃敏儀；徐朱留弟表示，「很高興看到年輕有為的華裔參選，黃敏儀在法拉盛長大，有十餘年的公共服務經驗，她了解法拉盛社區以及中、小企業的需要，法拉盛在這幾十年來，人口、商業等均發生很大變化，我們要保持發展的活力，需要能替我們發聲，爭取權益的市議員」。

法拉盛 紐約市 華裔

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