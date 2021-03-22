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華女患腦瘤失明 紐約龍舟會轉交2萬善款

記者黃伊奕╱紐約報導
龍舟會隊員將善款交到李夢玲手中，並高喊「加油」為她打氣。（紐約龍舟會提供）
龍舟會隊員將善款交到李夢玲手中，並高喊「加油」為她打氣。（紐約龍舟會提供）

年僅29歲的華女李夢玲因腦部患瘤導致雙目失明，此前她曾加入的紐約龍舟會的成員得知她遭遇後立即發動捐款，短時間獲得熱烈響應，並在21日將2萬3000元善款轉交到她手中。

紐約龍舟會的數十名成員當日身穿龍舟會隊服，前往布碌崙8大道華社向李夢玲送上問候；該會總召集人江學桂說，李夢玲患病前喜愛龍舟運動，去年疫情期間還和大家一起划過幾次龍舟，得知她的遭遇後，龍舟會近80名會員主動湊集2萬3000元善款，希望幫助李夢玲早日康復。

隊長林天然說，這些善款除了經濟上的幫助，更多是希望在精神和心理上對她起到鼓勵作用；上湖聯合總會會長王世欽說，儘管疾病讓李夢玲雙目失明，但大家的愛會陪伴她一直向前。

在隊員們將善款親手交到李夢玲手中時，隊員們為她高舉雙手並呼喊道「加油、加油」；李夢玲無比感動的說「雖然我現在看不到了，但是心卻更加清楚的感受到大家的支持和愛心，我也永遠會是龍舟會成員。」

李夢玲表示自己很快將開始做化療，過去每天都能收到各界送上的問候與祝福，還有不少人前去他家中探望，這些都讓她對戰勝困難充滿信心。

美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊呼籲民眾為李夢玲捐款，助其渡過難關，有意捐款者可將捐款透過支票、Zelle或Chase Quick Pay等方式交付，支票地址為292 Vista Dr, Jericho, NY 11753，支票抬頭Mengling Li；透過Zelle或Chase Quick Pay者，可輸入李夢玲手機(917)963-4543。

支票 紐約 華女

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