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紐約州疫苗接種 超過750萬劑 13.2%人口已打完兩針

記者和釗宇╱紐約報導
葛謨宣布，全州藥房即日起可以為基礎疾病患者等高危人群接種新冠疫苗。（美聯社）
葛謨宣布，全州藥房即日起可以為基礎疾病患者等高危人群接種新冠疫苗。（美聯社）

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)21日表示，目前全州已經施打超過750萬劑新冠疫苗，並宣布，全州藥房即日起可以為基礎疾病患者等高危人群接種新冠疫苗。

州府數據顯示，全州過去24小時施打將近14萬劑疫苗，過去一周的施打量超過100萬劑；目前全州已有25.7%的人口至少接種了一針疫苗，13.2%的人口已經完全接種。

葛謨當日宣布，授權全州藥房為基礎疾病患者等高危人群接種，此前藥房只能為60歲以上長者、學校員工和兒童照護員工接種；不過，其他類別的有資格接種人群，如餐飲業者、電召車、計程車司機、一線公務員，還無法在藥房預約接種。

患有基礎疾病者以及其他併發症的民眾，接種時須攜帶證明文件，如醫生證明、醫院證明、簽名證書等；基礎疾病包括癌症、慢性腎病、哮喘等肺部疾病、智力和發育殘疾、高血壓等心腦血管疾病、免疫系統缺陷、嚴重肥胖、孕婦、鐮狀細胞病、糖尿病、肝病、阿茲海默症等神經性疾病。

州府數據顯示，全州20日共新增新冠肺炎患者7938例，檢測陽性率為3.22%，新冠住院人數降至4355人，為12月4日以來新低，過去一周以來新冠住院人數淨減少131人；20日新增死亡54人，累計死亡人數已經逼近4萬大關。

葛謨表示，儘管接種工作進展順利，抗疫工作仍遠未結束，民眾仍須在重啟經濟的過程中提高警惕，任何人員接觸活動的增加都有可能導致嚴重後果，「同時，我敦促所有有資格但仍未接種的民眾，盡快預約接種，已經打過第一針的民眾，請按時回來接種第二針。」

葛謨表示，全州已經施打超過750萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）
葛謨表示，全州已經施打超過750萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）
葛謨表示，全州已經施打超過750萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）
葛謨表示，全州已經施打超過750萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）

疫苗 葛謨 紐約州

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