牛毓琳：廢除歧視性系統 需更多少數族裔進決策層

牛毓琳(中排右)、楊重遠(第三排)等討論仇恨亞裔犯罪。（視頻截圖）

亞美公義促進會(AAJC)、亞太裔全國聯盟(NCAPA)和全國婦女組織(National Organization for Women)日前舉行反對仇恨亞裔 犯罪論壇，紐約州眾議員牛毓琳表示，美國 的政治和社會制度及模式在最初創建時，就只是為了讓一部分人得利和獲得資源，這也造成系統性種族歧視 一直存在，需要更多少數族裔進到決策層，來廢除歧視性系統。

牛毓琳在論壇上數次哽咽，她表示，當前美國所面臨的絕不僅是修補破碎系統這一層面問題，系統性種族歧視的一直存在，例如排華法案、日裔美國人被關入集中營，在此系統下，有權力的人會一直掌權，就算對系統進行修正，最終目的仍然是保證自己權力的把持。

牛毓琳說，正是因為美國的社會、政治系統從根本上存在問題，因此需要更多少數族裔進到決策層，廢除這個歧視性系統。

亞美公義促進會執行長楊重遠表示，亞裔在美國一直被當作「模範少數族裔」，但同時也幾乎被更多人當作「永遠的外國人」，人們在談論亞裔時，大部分時間談論對象只是一小部分受過高等教育、已經成為中產階級的亞裔，而完全忽視大部分亟需資源幫助的低收入、存在語言障礙的亞裔群體。

亞太裔全國聯盟全國總監Gregg Orton也表示，由於「模範少數族裔」和「永遠的外國人」理念深入人心，亞裔在美國歷史上一直遭受的歧視和攻擊，在很多人看來都不足掛齒，但如果所有人都抱有這種心理，亞裔所遭遇的就不僅僅是歧視和攻擊，更會無辜喪命，就如同此次亞特蘭大槍擊案的受害者。

楊重遠希望所有亞裔朋友和鄰居，都能為他們送上一句問候，在目擊有人遭受語言歧視或行為攻擊時，應該盡己所能出來制止或及時報警，努力保證受害者所遭受的攻擊傷害程度降到最低。