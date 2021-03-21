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反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

白手起家 鄭偉接任福建工商總會主席： 幫小商家過難關

記者牟蘭╱紐約報導
美國福建工商總會20日舉辦第十屆就職典禮交接儀式，由鄭偉(左三)接任新主席。(美國福建工商總會提供)
美國福建工商總會20日舉辦第十屆就職典禮交接儀式，由鄭偉(左三)接任新主席。(美國福建工商總會提供)

美國福建工商總會20日舉辦第十屆就職典禮交接儀式，新主席鄭偉表示，他28年前帶著1000元現金來美打拚，從餐館工做起，白手起家打下一片天，深知新移民不易；他說，疫情重創小商家生意，如今仇恨亞裔風氣蔓延，讓華人商家擔憂前景，他承諾日後幫助商家申請政府補助，團結鄉親共同對抗仇恨犯罪。

鄭偉表示，美國福建工商總會已建會29年，旨在促進美中經濟互利與華人工商業發展，成為在美國傳播中國文化的橋梁；他感謝鄉親的支持，當日從上任主席盧建順手中接棒，成為該會的新主席。

鄭偉表示，多年前他從中國福州市庭江縣帶著1000元現金來美打拚，與多數新移民一樣，自己從餐館工做起，一周工作六天，一天11小時，辛苦攢錢開辦自己的餐廳，隨後投身房地產業，加倍努力工作才有目前的成就，他深知新移民的不易。

鄭偉说，今年疫情重創全國經濟，尤其中餐業者生意一落千丈，「十家中餐廳每家都困難」；他說，疫情期間入不敷出，房租與員工的薪水成為業者最大的負擔，他曾幫助不諳英文、不熟悉流程的中餐業者申請政府補助，並承諾日後幫助更多華裔商家，共度難關。

面對目前日益嚴重的仇恨亞裔罪案，鄭偉說，他呼籲更多華裔社團共同發聲，計畫日後舉辦抗議集會，共同對抗仇恨罪案。

市議員顧雅明也出席當天活動，到場支持。

美國福建工商總會20日舉辦第十屆就職典禮交接儀式，由鄭偉接任新主席。(記者牟蘭╱...
美國福建工商總會20日舉辦第十屆就職典禮交接儀式，由鄭偉接任新主席。(記者牟蘭╱攝影)
美國福建工商總會20日舉辦第十屆就職典禮交接儀式，由鄭偉接任新主席。(美國福建工...
美國福建工商總會20日舉辦第十屆就職典禮交接儀式，由鄭偉接任新主席。(美國福建工商總會提供)

美國 疫情 移民

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