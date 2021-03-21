主客為必要工作者 政府應多補助公共交通

低收入、移民群體聚居地區地鐵乘客量回升速度更快。（記者金春香╱攝影）

紐約市 公共交通乘客數量繼續回升，但根據州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)辦公室日前發布的報告，皇后區 、布碌崙(布魯克林)和布朗士地區的地鐵 乘坐人數高於曼哈頓；報告指出，必要行業工作者是公共交通的主要乘客，公共交通需要更多政府資金補助，不能減少公車和地鐵班次。

狄納波利辦公室19日發布紐約市地鐵乘坐人數報告，將乘客人數細分至各區，並對乘客家庭收入和職業等也進行了統計。

報告顯示，全市搭乘公交人數最多的社區，全部位於曼哈頓東河(East River)以東，也就是皇后區和布魯克林，十個人數最多社區中的六個地區，都位於皇后區，且多為受疫情影響最大的地方，如法拉盛、莫比丘(Murray Hill)和白石(Whitestone)地區，2020年的乘客數量與2019年相比，僅減少54.4%。

如傑克遜高低(Jackson Heights)和北可樂娜(North Corona)，以及艾姆赫斯特及南可樂娜(South Corona)的民眾乘坐地鐵數量與疫情前相比，降幅也較低，分別為60.3%和61.3%；這些地區的移民群體數量也相對較高，分別為59.9%和65.1%。

而反觀曼哈頓社區，格蘭姆西(Gramercy)地區的地鐵乘客數量下降83%，而該地區的家庭收入中位數也高達15萬4501元。

報告顯示，更多低收入必要領域工作人員以及需要與人面對面接觸的行業人員，如醫療服務人員和零售業人員等，是搭乘地鐵的主力軍；狄納波利和交通維權人士表示，這些數據表明，公共交通需要更多政府資金補助，不能減少公車和地鐵班次。

狄納波利說，這些乘車上下班的人是最無法失去公共交通服務，且一直在用自己的納稅錢來支持公共交通發展的人，需要政府加大對公共交通的補助。