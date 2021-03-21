牛年生肖畫賽首獎 7歲童畫牛拿疫苗抗病毒

由紐約親子互助會舉行的牛年生肖繪畫比賽，20日在布碌崙8大道公園舉行頒獎儀式。(記者顏潔恩╱攝影)

由紐約親子互助會舉辦的牛年生肖繪畫比賽結果出爐，20日在布碌崙(布魯克林)8大道公園舉行頒獎儀式；低齡組冠軍李以琳(Elim Li)寄情於畫，以一頭牛拿著新冠疫苗 抵擋病毒的畫作，祝願世界早日走出新冠疫情 的陰霾，獲得評審們青睞。

比賽分成四至七歲、八至12歲、13至17歲三個組別，作品要求原創並且完全手繪，畫出參與者對牛年生肖的理解，總共有160名參與者通過郵寄、或是掃描圖畫投稿參賽。

主辦方表示，受到疫情影響，今年比賽方式一改從前當場作畫，改為在zoom視訊會議上限時作畫，參賽者完成畫作後直接拍照作為證據，由三位藝術家評審選出優勝者。

20日的頒獎典禮上，除了選出各組別的一至三等獎得主外，評審還選出了十名佳作獎以示鼓勵，獎品是健康包；除此之外，智能手機、亞馬遜禮卡以及甜品店消費券，也依序頒發給冠亞季軍得主。

互助會負責人黃妮可說，該會自多年前啟動的繪畫比賽希望能傳承中國文化，鼓勵在美出生長大的華人 孩子用「牛」和「農曆新年」為主題繪畫；不僅能激發他們的創意，為了完成更好的作品，會驅使他們產生更強的好奇心，向父母詢問春節對華人的意義。

獲得冠軍的7歲李以琳，在畫作中加入了新冠疫情的元素，主角牛手中握著疫苗，將病毒驅散到宇宙之外；李以琳說，平時就很喜歡畫畫，在構思這個作品時，媽媽也提供了建議，「我希望大家打疫苗之後，世界就可以恢復正常，我們就不需要再戴口罩了」。

八至12歲組冠軍、也是唯一獲獎的小男生張力心說，畫這個作品時，讓他想到自己在新年時和家人一起做的事，例如吃團圓飯、看春晚、打電話給在家鄉的親人等，很有意義；他說自己喜歡作畫，每次都會用心完成作品，而獲獎就是很高的肯定，讓他感到開心和鼓勵。