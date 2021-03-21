我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美施打1億2144萬劑疫苗 30.7%成人接種

反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

牛年生肖畫賽首獎 7歲童畫牛拿疫苗抗病毒

記者顏潔恩╱紐約報導
由紐約親子互助會舉行的牛年生肖繪畫比賽，20日在布碌崙8大道公園舉行頒獎儀式。(記者顏潔恩╱攝影)
由紐約親子互助會舉行的牛年生肖繪畫比賽，20日在布碌崙8大道公園舉行頒獎儀式。(記者顏潔恩╱攝影)

由紐約親子互助會舉辦的牛年生肖繪畫比賽結果出爐，20日在布碌崙(布魯克林)8大道公園舉行頒獎儀式；低齡組冠軍李以琳(Elim Li)寄情於畫，以一頭牛拿著新冠疫苗抵擋病毒的畫作，祝願世界早日走出新冠疫情的陰霾，獲得評審們青睞。

比賽分成四至七歲、八至12歲、13至17歲三個組別，作品要求原創並且完全手繪，畫出參與者對牛年生肖的理解，總共有160名參與者通過郵寄、或是掃描圖畫投稿參賽。

主辦方表示，受到疫情影響，今年比賽方式一改從前當場作畫，改為在zoom視訊會議上限時作畫，參賽者完成畫作後直接拍照作為證據，由三位藝術家評審選出優勝者。

20日的頒獎典禮上，除了選出各組別的一至三等獎得主外，評審還選出了十名佳作獎以示鼓勵，獎品是健康包；除此之外，智能手機、亞馬遜禮卡以及甜品店消費券，也依序頒發給冠亞季軍得主。

互助會負責人黃妮可說，該會自多年前啟動的繪畫比賽希望能傳承中國文化，鼓勵在美出生長大的華人孩子用「牛」和「農曆新年」為主題繪畫；不僅能激發他們的創意，為了完成更好的作品，會驅使他們產生更強的好奇心，向父母詢問春節對華人的意義。

獲得冠軍的7歲李以琳，在畫作中加入了新冠疫情的元素，主角牛手中握著疫苗，將病毒驅散到宇宙之外；李以琳說，平時就很喜歡畫畫，在構思這個作品時，媽媽也提供了建議，「我希望大家打疫苗之後，世界就可以恢復正常，我們就不需要再戴口罩了」。

八至12歲組冠軍、也是唯一獲獎的小男生張力心說，畫這個作品時，讓他想到自己在新年時和家人一起做的事，例如吃團圓飯、看春晚、打電話給在家鄉的親人等，很有意義；他說自己喜歡作畫，每次都會用心完成作品，而獲獎就是很高的肯定，讓他感到開心和鼓勵。

從左至右，13至17歲、四至七歲以及八至12歲冠軍得主的作品。(記者顏潔恩╱攝影...
從左至右，13至17歲、四至七歲以及八至12歲冠軍得主的作品。(記者顏潔恩╱攝影)

疫情 疫苗 華人

上一則

亞裔民安隊攜手市警 加強8大道巡邏保衛社區

下一則

紐約州稅申報 也延至5月17日截止

延伸閱讀

全美1/6成人 完成2劑疫苗接種

全美1/6成人 完成2劑疫苗接種
英逾半成人施打第1劑疫苗 進度名列全球前茅

英逾半成人施打第1劑疫苗 進度名列全球前茅
羅德島中央瀑布、麻州切爾西 疫苗推廣後命運大不同

羅德島中央瀑布、麻州切爾西 疫苗推廣後命運大不同
丹麥再通報2人接種AZ疫苗患血栓 其中1人死亡

丹麥再通報2人接種AZ疫苗患血栓 其中1人死亡
AZ疫苗下周開打 蘇貞昌、陳時中帶頭接種

AZ疫苗下周開打 蘇貞昌、陳時中帶頭接種
「百日目標」達陣後 拜登新百日目標：施打2億劑疫苗

「百日目標」達陣後 拜登新百日目標：施打2億劑疫苗

熱門新聞

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

2021-03-15 12:23
曼哈頓華埠雜貨鋪遭非洲裔男子無故打砸，民眾拍照卻無人報警。(記者張晨/攝影)

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

2021-03-13 15:23
洪約瑟作案時沒有戴口罩，被多個監控錄像拍下。(張先生提供)

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

2021-03-18 14:15
韓裔博主曼哈頓遭白女大罵「x子，滾回共產主義中國」。(現場視頻截圖)

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

2021-03-15 15:33
近期針對亞裔攻擊案件頻發，一些華人甚至不敢搭乘公共交通；圖左二為在曼哈頓華埠東百老匯地鐵站口被陌生男子毆打的張明順。（本報資料照片）

長島華女遭當街鎖喉 差點失明

2021-03-14 03:29
嫌犯照片。（市警總局提供）

華裔女大學生 紐約步行回家遭割傷手背

2021-03-16 13:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」