年度最鼓舞人心跑者 ：為華埠奔跑 響應紐約半馬、反亞裔仇恨

紐約路跑協會半馬開跑，「為華埠奔跑」發起人茹聰列入年度最鼓舞人心的跑步者故事。(茹聰提供)

2021年美聯航紐約市 半程馬拉松(2021 United Airlines NYC Half)雖然因為疫情取消，但主辦方紐約路跑協會(NYRR)仍鼓勵民眾在20日至28日期間自行完成半馬賽程；「為華埠 奔跑」(Run for Chinatown)發起人茹聰(Leland Yu)被NYRR列入年度最鼓舞人心的跑步者故事，面對如今反亞裔仇恨犯罪的浪潮，茹聰說，「我不想成為什麼偶像，但我想讓人們看到我華裔 美國人的身分，我和他們沒有區別，可以平等接受我們嗎？」

茹聰在去年5月首度為了華裔社區舉辦12小時馬拉松，以每哩1元的方式鼓勵外界捐款，最後用了11小時59分鐘跑了61.2哩，共籌得2萬元；去年12月，他再次挑戰自我，為華埠的小商家籌款超過5萬元，幫助小商家們從新冠疫情造成的經濟打擊中恢復。

過去一年，茹聰和身邊人也曾遭遇因種族和病毒帶來的不公，他說「(路人會說)中國病毒這個，中國病毒那個，我朋友的阿姨甚至在車站被人用雨傘攻擊，住進了醫院。」

對於華裔社區而言，反亞裔等仇外情緒一直是非常真實的問題，茹聰說，「儘管我們的聲音、故事和奮鬥史在很大程度上被忽視或很快被遺忘，對很多人來說，這些曾出不窮的案件、甚至謀殺已經達到引爆點，我能看到，也能感覺到。 」

他表示，種族主義並不是什麼新事物，它一直存在於無形， 但好的一面是，亞裔群體如今覺得自己應該站出來勇敢發聲和採取行動。

此次半程馬拉松，茹聰將和像從前一樣，以布碌崙(布魯克林)的展望公園(Prospect Park)作為起跑點，途經布碌崙大橋至曼哈頓，並以華埠做為終點，為華埠街道巡邏隊(Chinatown Block Watch)籌款；該組織由社區居民自發組成，疫情間在華埠街道巡邏，保護民眾安全。

茹聰是出生在華埠的第四代華裔移民，他表示，母親如今仍然住在曾祖父母勿街的舊公寓裡；「這個社區的本質流淌在我的血液裡，我從小就在附近的公園裡玩耍，在中餐廳裡吃飯，在街道上跑來跑去，我就是在那裡認識了我一生的朋友，如果沒有華埠，就沒有我，這就是我為華埠奔跑的原因。」

「我相信重要的是，你在沒人注意的時候做了什麼，這些行動不尋求認可和回報；因為這才是最真實和真誠的，會讓你離自我實現更近一步。 」他說。

茹聰表示，亞裔美國人大聲疾呼、採取行動、猛踩油門的時刻早就該到了，表現形式可以有很多種；「我作為廚師，在廚房裡每天一站就是12小時，為什麼不能突破自我，跑步看看呢？」

「而這一切都是自我挑戰。」他說，「我沒想到會籌到很多錢，但現在已經變得不一樣了，我想讓它繼續發展下去。」

茹聰表示，起初是為挑戰自己而跑，發展到為社區而跑，如今則是為那些在襲擊案件中失去生命的人而跑；「我奔跑的目的還遠不止於此，特別是在這個關鍵時刻，我不想成為什麼偶像，但我想讓人們看到我華裔美國人的身分，請你以尊重平等的眼光看待我們。 」

紐約路跑協會將茹聰列入年度最鼓舞人心的跑步者故事，「無論你身在世界的哪個角落，都要展現出紐約人的精神—堅強和韌性」。

美聯航紐約市半程馬拉松每年3月舉行，是世界上最大的半程馬拉松之一，活動每年吸引2萬5000名跑步愛好者參與，但2020年和2021年賽事因新冠疫情而暫停。