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反仇恨亞裔犯罪 舊金山千人集會 促社會正視

亞裔民安隊攜手市警 加強8大道巡邏保衛社區

記者顏潔恩／紐約報導
轄管布碌崙日落公園的66分局日前舉行警民會議，向民眾匯報轄區最近的犯罪模式。(視頻截圖)
轄管布碌崙日落公園的66分局日前舉行警民會議，向民眾匯報轄區最近的犯罪模式。(視頻截圖)

轄管布碌崙(布魯克林)日落公園的66分局日前舉行警民會議，局長哈斯泰德(Jason Hagestad)指出，自亞特蘭大槍擊案發生後，布碌崙南區勤務指揮中心已加派警力，到包括8大道華社在內的社區巡邏；另外， 亞裔民安隊熟悉社區，也將自發在當地華人按摩店集中的街道展開巡邏，讓社區感到安心。

66分局日前舉行的線上會議，討論亞特蘭大槍擊案後引發的亞裔安全問題，當天不僅局長親自參與，布碌崙南區勤務指揮官康洛伊(Brian Conroy)、市警總局社區事務部門副督察Richie Taylor等警界高層也有露面。

康洛伊表示，南區勤務指揮中心已下達指令，讓屬下的13個分局加派警力，在包括當地多個華社在內的街道巡邏；在8大道則有多輛警車停在路邊，其存在感會讓民眾感到更加放心，不法分子也不敢妄為。

亞裔民安隊隊長柳寶枝當天也參加了活動，他表示在亞特蘭大槍擊案發生後，康洛伊就曾打電話問候，表達對亞裔社區安全的關心，很欣慰看見指揮中心很快就採取行動。

很多本地的按摩店業者和員工在案件發生後為自身安全感到擔憂，為此民安隊也決定獻出力量，運用熟悉社區的優勢，加派民安隊在按摩店集中地巡邏，緩解民眾的不安感。

哈斯泰德也在會中匯報轄區近來的犯案趨勢，最近轎車爆竊頻發，很多駕駛人士離開車子時粗心大意，將貴重物品擺放在車內顯眼位置，間接給不法分子創造不得不下手的機會，提醒駕駛要多加注意；他也一再呼籲，社區的治安需要居民和警方密切合作，若平時在街上看到不尋常的現象，或是行蹤可疑的陌生人，一定要積極聯繫警方。

警方增加8大道警車巡邏。(記者顏潔恩/攝影)
警方增加8大道警車巡邏。(記者顏潔恩/攝影)

亞裔 布碌崙 亞特蘭大

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