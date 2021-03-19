紐約「亞裔仇恨犯罪工作組」組長盧曉士宣布暫離市警

亞裔仇恨犯罪工作組組長盧曉士將暫離市警。(市長辦公室提供)

市警總局「亞裔 仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)負責人盧曉士副督察19日表示將暫離市警。

從警已20年的盧曉士是目前市警為數不多的華裔高階警官中的一位，他的從警生涯從轄管部分布碌崙(布魯克林)八大道華社的66分局起步，隨後調往反幫派部門，在華裔幫派臥底，此後又服務於114分局、17分局，並曾在華人聚居區班森賀的市警62分局任副局長。

2014年起，盧曉士被調往曼哈頓 北區警探部，隨後成為曼哈頓南區警探部三個勤務區之一的主管，負責的轄區涵蓋川普大廈、聯合國及眾多外國使領館等紐約市 安保最嚴密的熱點區域。

2019年他接任曼哈頓南區警探部第二勤務區主管並升任副督察，而後在新成立的市警亞裔警官協會(NYPD Asian-American Police Executives Council，簡稱AAPEX)擔任會長，2020年新冠疫情爆發，又是他牽頭成立了「亞裔仇恨犯罪工作組」。

台灣出生的盧曉士親身經歷了父親當外賣郎、養家餬口的不易，從警後一路晉升至警官；他表示，從未忘記當時為什麼出發，但希望在經歷疫情後能花更多的時間陪伴家人，他暫定於4月7日離職，「會有更多人優秀的亞裔警員拿過接力棒保衛社區及紐約的治安，我相信也非常驕傲。」