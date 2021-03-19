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紐約州室外體育場4╱1重開 MLB料如期開打

記者和釗宇／紐約報導
白思豪18日接種嬌生新冠疫苗，呼籲有資格接種的市民盡快預約。（市長辦公室提供）
白思豪18日接種嬌生新冠疫苗，呼籲有資格接種的市民盡快預約。（市長辦公室提供）

紐約州新冠疫苗接種人數迅速增長，棒球季也將開始，州長葛謨(Andrew Cuomo)18日放鬆防疫政策，宣布全州室外體育和娛樂場館可從4月1日起重開，大型場館限座20%；州府下周將再開16個社區臨時接種點，兩個位於曼哈頓華埠附近；此外，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)18日接種嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗，呼籲有資格接種的市民盡快預約。

州府數據顯示，全州新冠檢測陽性率已從假日季疫情高峰的超過7%降至2.87%，新冠總住院人數過去一周來也淨減少近200人，目前為4500人左右；紐約州大約有12%的民眾已經完全接種疫苗。

葛謨因此表示，可以放鬆疫情防控，允許觀眾重回賽場；從4月1日起，客容量1萬人以上的大型室外體育場，可限座20%向觀眾開放；客容量2500人左右的小型室外體育場館也可限座20%開放，客容量1500人左右的室內體育場館可限座10%開放，舉辦體育賽事。

美國職棒大聯盟(MLB)4月即將開打，這意味著花旗球場(Citi Field)將能在4月8日大都會隊與邁阿密馬林魚隊(Miami Marlins)的比賽中迎來超過8000名球迷，洋基球場(Yankee Stadium)也將在4月1日洋基隊與多倫多藍鳥(Toronto Blue Jays)隊的比賽中迎來餘萬名球迷；MLB賽季不會影響兩大球場將作為接種點使用。

同時，座位數超過2500個的室外場館，也可從4月1日起恢復舉辦演唱會等娛樂活動，限座20%，但室內場館仍不能開放舉辦表演活動。

以上場館所有觀眾仍須遵守防疫規則，進場前須完成疫苗接種或新冠檢測，場內須戴口罩並保持社交距離；葛謨表示，若疫情數據持續好轉，防疫限制未來會繼續放鬆；州衛生廳將在5月重新評估入場前檢測和疫苗接種的要求，若疫情繼續降溫則可能取消。

葛謨還表示，州府將再開16處臨時社區接種點，其中兩個臨近曼哈頓華埠，分別是位於麥地臣街(Madison Street)200號的政府樓NYCHA Laguardia，開放時間為3月19日(周五)的早9時至下午5時；以及位於亞倫街(Allen Street)189號的政府樓NYCHA Meltzer，開放時間為3月20日(周六)早9時至下午5時；協辦政府樓將識別社區中有資格接種的市民並幫助預約。

此外，白思豪18日接種嬌生疫苗，由市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)施打；他稱自己感到「如釋重負」，呼籲有資格接種的市民盡快預約；目前全市施打疫苗量已超過300萬劑，已有20%的市民至少接種一針，10%的市民已經完全接種。

白思豪屬於面向公眾的公務員，日前剛有資格接種；白思豪說，「非常奇妙，我幾乎感覺不到注射，不是開玩笑；嬌生疫苗很安全，只要能打上的疫苗就是最好的疫苗，越早接種就能越早保護親友和社區。」

葛謨18日放鬆防疫政策，宣布全州室外體育和娛樂場館可從4月1日起重開。(歐新社)
葛謨18日放鬆防疫政策，宣布全州室外體育和娛樂場館可從4月1日起重開。(歐新社)
葛謨18日放鬆防疫政策，宣布全州室外體育和娛樂場館可從4月1日起重開。（州長辦公...
葛謨18日放鬆防疫政策，宣布全州室外體育和娛樂場館可從4月1日起重開。（州長辦公室提供）
葛謨18日放鬆防疫政策，宣布全州室外體育和娛樂場館可從4月1日起重開。（州長辦公...
葛謨18日放鬆防疫政策，宣布全州室外體育和娛樂場館可從4月1日起重開。（州長辦公室提供）

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