迎復課 白思豪籲CDC社交距離6呎改3呎

學校因需要確保六呎社交距離，大大降低學校可接受學生的容量。（取自紐約市教育局推特）

市長白思豪 18日呼籲聯邦調整學校防疫規定中要求，將六呎社交距離 縮短至三呎，以便學校能有足夠的空間歡迎更多學生返校面對面上課。

聯邦疾病防治中心(CDC)日前規定學校建築內需要確保學校內職工、學生擁有足夠的空間，可保持六呎社交距離；市府希望盡可能讓更多學生返回學校接受面對面授課，卻因難以保持六呎社交距離而受阻。

白思豪說如果將社交距離的規定改成三呎，則能讓更多學生有機會快速回到學校上課，「我們現在已經開始計畫，並與CDC討論更改標準的可能性。」

現在紐約市 有越來越多的家庭報名參加學校面對面授課中，但在六呎社交距離的要求下，學校容量不夠，不得不放棄。

據悉從去年11月至今，全市大約70%的學生仍在接受遠程課程，沒有機會選擇參加面對面授課學習；白思豪說如果能更改相關規定，那麼可允許更多人進入學校建築，同時增加每周五天返校上課的學生數量。

這學期還剩下三個半月，紐約市更加迫不及待掃除一切障礙，希望能提前做好準備，在新的學期裡盡可能做到完全恢復正常到校上課；白思豪說，後勤挑戰非常多，包括學校容量限制，以及為新學期作出計畫，這都需要時間來應對，「工作量非常龐大，包括提前更改(社交距離)規定的準備工作。」