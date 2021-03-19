我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

迎復課 白思豪籲CDC社交距離6呎改3呎

記者黃伊奕／紐約報導
學校因需要確保六呎社交距離，大大降低學校可接受學生的容量。（取自紐約市教育局推特）
學校因需要確保六呎社交距離，大大降低學校可接受學生的容量。（取自紐約市教育局推特）

市長白思豪18日呼籲聯邦調整學校防疫規定中要求，將六呎社交距離縮短至三呎，以便學校能有足夠的空間歡迎更多學生返校面對面上課。

聯邦疾病防治中心(CDC)日前規定學校建築內需要確保學校內職工、學生擁有足夠的空間，可保持六呎社交距離；市府希望盡可能讓更多學生返回學校接受面對面授課，卻因難以保持六呎社交距離而受阻。

白思豪說如果將社交距離的規定改成三呎，則能讓更多學生有機會快速回到學校上課，「我們現在已經開始計畫，並與CDC討論更改標準的可能性。」

現在紐約市有越來越多的家庭報名參加學校面對面授課中，但在六呎社交距離的要求下，學校容量不夠，不得不放棄。

據悉從去年11月至今，全市大約70%的學生仍在接受遠程課程，沒有機會選擇參加面對面授課學習；白思豪說如果能更改相關規定，那麼可允許更多人進入學校建築，同時增加每周五天返校上課的學生數量。

這學期還剩下三個半月，紐約市更加迫不及待掃除一切障礙，希望能提前做好準備，在新的學期裡盡可能做到完全恢復正常到校上課；白思豪說，後勤挑戰非常多，包括學校容量限制，以及為新學期作出計畫，這都需要時間來應對，「工作量非常龐大，包括提前更改(社交距離)規定的準備工作。」

社交距離 白思豪 紐約市

上一則

控葛謨性騷擾+1 女記者：他讓我不舒服

下一則

紐約州室外體育場4╱1重開 MLB料如期開打

延伸閱讀

紐約市長白思豪 接種嬌生新冠疫苗

紐約市長白思豪 接種嬌生新冠疫苗
紐約州長打嬌生疫苗 黃區22日解禁 室內健身課重啟

紐約州長打嬌生疫苗 黃區22日解禁 室內健身課重啟
白思豪推性工作者除罪化 嚴打人口販賣

白思豪推性工作者除罪化 嚴打人口販賣
加快接種 紐約市長白思豪籲聯邦疫苗直送城市

加快接種 紐約市長白思豪籲聯邦疫苗直送城市
白思豪：紐約上門接種服務全市開放

白思豪：紐約上門接種服務全市開放
競選基金PK／楊安澤獲逾1.5萬個人捐款 打破紐約市初選歷史紀錄

競選基金PK／楊安澤獲逾1.5萬個人捐款 打破紐約市初選歷史紀錄

熱門新聞

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

2021-03-15 12:23
曼哈頓華埠雜貨鋪遭非洲裔男子無故打砸，民眾拍照卻無人報警。(記者張晨/攝影)

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

2021-03-13 15:23
洪約瑟作案時沒有戴口罩，被多個監控錄像拍下。(張先生提供)

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

2021-03-18 14:15
韓裔博主曼哈頓遭白女大罵「x子，滾回共產主義中國」。(現場視頻截圖)

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

2021-03-15 15:33
近期針對亞裔攻擊案件頻發，一些華人甚至不敢搭乘公共交通；圖左二為在曼哈頓華埠東百老匯地鐵站口被陌生男子毆打的張明順。（本報資料照片）

長島華女遭當街鎖喉 差點失明

2021-03-14 03:29
嫌犯照片。（市警總局提供）

華裔女大學生 紐約步行回家遭割傷手背

2021-03-16 13:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑