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疫苗預約系統混亂 紐約市議會要求整合

記者和釗宇／紐約報導
市議會通過法案，要求市府統一全市的新冠疫苗預約系統，並允許市民提前註冊，待有可預約時間時，可提醒民眾預約。（市長辦公室提供）
市議會通過法案，要求市府統一全市的新冠疫苗預約系統，並允許市民提前註冊，待有可預約時間時，可提醒民眾預約。（市長辦公室提供）

市議會18日舉行全體會議通過法案，要求市府統一全市的新冠疫苗預約系統，並允許市民提前註冊，待有可預約時間時提醒民眾預約。

市議長張晟(Corey Johnson)表示，目前市府、州府多個預約系統並行，一些醫療機構也自行推出預約系統，讓民眾感到混亂，導致預約困難；「這是我們最不想看到的，我們應當保證市府簡化預約流程，加速疫苗接種，讓紐約市早日走出疫情。」

這項法案要求市衛生局或其他市長指定的部門，推出並維護一個統一的新冠疫苗預約網站，將所有位於紐約市內的接種點全部囊括進來；該網站還應允許用戶提前註冊預約，待有預約時間出現時通知用戶，避免用戶花費大量時間刷新網頁尋找預約時間；同時，該網站也須提供多語言服務。

提出這項法案的市議員拉文(Mark Levine)表示，儘管州府開設的許多接種點市府無權管轄，如諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)開設的接種點，但市府可以邀請這些機構合作，參與市府統一的預約系統，這將大大提高預約效率。

拉文說，「預約系統混亂讓許多長者和低收入民眾預約困難，我們需要一個統一、簡潔、多語言的預約網站，如同酒店、計票訂購平台一樣，將包括市府、州府、公私醫院、診所和藥店等所有預約點的信息整合在一起。」

此外，張晟還提出法案，要求市衛生局擴大鉛害調查範圍，不僅在住宅樓，調查範圍須擴大至日托中心、學前班等兒童每周停留時間超過十小時的場所，同時也應檢查公園、遊樂場的設施是否存在鉛害。

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