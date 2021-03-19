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二輪計票 皇后區31選區市議員補選 布魯克斯-鮑爾斯勝出

記者朱蕾／紐約報導
布魯克斯-鮑爾斯以51.6%的得票率當選市議員 。(取自參選人競選網站)
布魯克斯-鮑爾斯以51.6%的得票率當選市議員 。(取自參選人競選網站)

上月舉行的皇后區第31選區市議員補選，經過兩輪計票，在18日尚未公證的結果中，參選人布魯克斯-鮑爾斯(Selvena Brooks-Powers)以51.6%的得票率勝出；此次也是紐約市今年實施排序複選制投票(Ranked Choice Voting)新制度後，首次第二輪計票。

2月23日的第31選區市議員特別選舉，是填補理查茲(Donovan Richards)上任皇后區長後的職位空缺；全部7451選票完成首輪計票後，無參選人得票率過半，在甘迺迪國際機場(JFK)重新發展項目任職的布魯克斯-鮑爾斯，以38%的得票率在九名參選人中領先，比緊隨其後的奧西納(Pesach Osina)多207票，因此啟動第二輪計票。

第二輪計票於16日開始，數十名市選舉委員會工作人員、參選人和觀察員，匯聚在皇后區中村(Middle Village)的大都會購物中心(Metro Mall)內的計票室，由於新冠疫情尚未結束，室內人數比以往少很多，且全部戴口罩。經兩天的人工計票，布魯克斯-鮑爾斯以3841票、51.6%的得票率贏得選舉。

布魯克斯-鮑爾斯曾在2013年參選該選區市議員，不敵理查茲，此次再次參選，她獲得理查茲的支持。布魯克斯-鮑爾斯18日勝選後表示，「我很榮幸獲得選區民眾的支持當選市議員，我們正處在一個充滿挑戰的時期，31選區是新冠疫情最嚴重的地區之一，我了解接下來幾個月的重要性，並已準備好帶領選區民眾走出疫情。」

理查茲也發文祝賀布魯克斯-鮑爾斯成為他的繼任者，他說，「所有選票統計完畢，民眾已發聲，我有信心，布魯克斯-鮑爾斯將在我辦公室建立的基礎上，開始為選區的未來開闢新路線。」

市選舉委員會工作人員經過兩天的努力，完成第二輪人工計票。(取自市選舉委員會推特)
市選舉委員會工作人員經過兩天的努力，完成第二輪人工計票。(取自市選舉委員會推特)

鮑爾 疫情 皇后區

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