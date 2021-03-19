市警到法拉盛座談 加強社區合作制止仇恨亞裔犯罪

市警代表與法拉盛社區組織溝通，致力於解決針對亞裔的仇恨犯罪，前排左起依次為吳銘恆、哈里森、盧曉士、商改區共同主席莊振輝，後排左四為商改區共同主席李德怡。(商改區提供)

針對亞裔 遭遇仇恨和歧視犯罪激增，紐約市警代表日前到訪法拉盛 ，與社區組織探討解決方案，並了解社區的需要。警方表示，絕不姑息此類罪案。

市警總警司哈里森(Chief Rodney Harrison)、皇后北區勤務指揮中心的督察(Inspector)吳銘恆以及市警「亞裔仇恨犯罪 工作組」組長盧曉士，日前與法拉盛商業改進區(Flushing BID)、法拉盛華商會的代表會談約兩小時。

哈里森在報告全市針對亞裔的仇恨犯罪統計時表示，去年全市共有27起對亞裔的仇恨犯罪，其中約一半發生在地鐵裡，「任何針對亞裔的仇恨犯罪均屬重罪，我們絕不姑息。」

哈里森說，市警去年特別成立「亞裔仇恨犯罪工作組」，由25名亞裔警員組成，精通中文、廣東話、福州話、韓語、日語等11種亞裔語言；他鼓勵民眾一旦遭遇或看到仇恨或疑似仇恨行為，一定要報案，並盡可能錄下事發過程，發布到社群媒體；「亞裔仇恨犯罪工作組」接到報案後，會派出與受害者族裔、語言甚至文化相似的警員，全力調查；「我們要讓潛在犯罪分子知道，一旦作案，就會被逮捕並受到處罰」。

社區向警方反映，有時嫌犯雖然被捕，但很快就被釋放，警方對此表示，執法部分均按法規行事，針對仇恨犯罪尋求進一步立法，有助從根本上解決。

法拉盛商改區表示，消滅仇恨犯罪需要社區各界的合作，商改區會繼續與警方及其他組織配合，同時盡全力向當地民眾傳達相關信息；法拉盛商區聚集眾多銀行、零售商店、超市、餐館等，安全至關重要，建議警方增設一名專門負責法拉盛商區的駐守警員。

華商會表示，作為社區組織，可通過舉辦或參與社區活動、並增加與非亞裔社區的互動來加強各族裔間的了解和溝通，從而有助減少仇恨，當地警局社區事務部門在這方面可發揮很大作用。