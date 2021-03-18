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法拉盛華裔長者約不到疫苗 圖書館門前乾著急

記者牟蘭／紐約報導
一些華裔長者希望預約法拉盛附近的疫苗接種點，但被分配到布朗士注射第一針。(記者牟蘭／攝影)
一些華裔長者希望預約法拉盛附近的疫苗接種點，但被分配到布朗士注射第一針。(記者牟蘭／攝影)

市府日前宣布將在皇后區公共圖書館法拉盛分館設立新冠疫苗臨時接種點，一名華裔長者18日表示，他按照市府提供的電話預約，但被分配到布朗士注射第一針，沒有私家車的他只能被迫放棄，「我就想在法拉盛附近打疫苗」。

這位華裔長者18日表示，他依照法拉盛圖書館告示上的電話致電市府，希望在法拉盛圖書館的新冠疫苗點接種第一針疫苗；但他說，電話接通後，對方安排他前往布朗士一處接種點，沒給他其他選擇。

這名長者表示，他沒有私家車，希望在法拉盛附近接種新冠疫苗，詢問對方是否能在24小時開放的花旗球場預約時，遭到對方拒絕，「沒說具體原因，她告訴我只有這一個選項」。

還有一名華裔長者稱，自己一句英文都不會，撥打市府提供的電話後，甚至無法通過語音用英文說Chinese，選擇中文服務，只能放棄新冠疫苗的預約；她期盼政府提供中文專員的面對面諮詢服務，幫助像她一樣不諳英文的長者預約新冠疫苗。

根據市府信息，民眾可登錄www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page註冊，或致電(877)829-4692，先按3，用英文回答Chinese或Mandarin，法拉盛圖書館不接受現場預約。

疫苗 法拉盛 圖書館

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