法拉盛華裔長者約不到疫苗 圖書館門前乾著急

一些華裔長者希望預約法拉盛附近的疫苗接種點，但被分配到布朗士注射第一針。(記者牟蘭／攝影)

市府日前宣布將在皇后區公共圖書館法拉盛 分館設立新冠疫苗 臨時接種點，一名華裔長者18日表示，他按照市府提供的電話預約，但被分配到布朗士注射第一針，沒有私家車的他只能被迫放棄，「我就想在法拉盛附近打疫苗」。

這位華裔長者18日表示，他依照法拉盛圖書館告示上的電話致電市府，希望在法拉盛圖書館的新冠疫苗點接種第一針疫苗；但他說，電話接通後，對方安排他前往布朗士一處接種點，沒給他其他選擇。

這名長者表示，他沒有私家車，希望在法拉盛附近接種新冠疫苗，詢問對方是否能在24小時開放的花旗球場預約時，遭到對方拒絕，「沒說具體原因，她告訴我只有這一個選項」。

還有一名華裔長者稱，自己一句英文都不會，撥打市府提供的電話後，甚至無法通過語音用英文說Chinese，選擇中文服務，只能放棄新冠疫苗的預約；她期盼政府提供中文專員的面對面諮詢服務，幫助像她一樣不諳英文的長者預約新冠疫苗。

根據市府信息，民眾可登錄www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page註冊，或致電(877)829-4692，先按3，用英文回答Chinese或Mandarin，法拉盛圖書館不接受現場預約。