紐約州長打嬌生疫苗 黃區22日解禁 室內健身課重啟

州長葛謨17日接種嬌生新冠疫苗。(州長辦公室提供)

州長葛謨(Andrew Cuomo)17日在曼哈頓哈林區的Mount Neboh Baptist教堂接種了嬌生(Johnson & Johnson)新冠疫苗 ；他還宣布自22日(周一)起，州內所有防疫「黃區」將解除防疫限制，紐約市 室內健身 課程也可重啟；根據州府指令，紐約疫苗接種人群從17日起再擴大。

目前紐約州已有超過700萬人至少接種了一劑新冠疫苗；17日起擴大的接種人群，包括所有需面對公眾的政府公務員，非營利組織工作人員，必要行業所處樓宇的清潔工、保安等服務人員都符合接種資格；此外，除了藥房仍只能為60歲以上及教師打疫苗外，其他所有疫苗提供方將可為所有符合資格的民眾打疫苗。

63歲的葛謨上周起就有資格接種疫苗，但他此前表示，要確保低收入和有色人種社區也能便利獲得疫苗時，他才會接種；他表示，所有疫苗都是安全有效的，「沒有必要挑選，能打什麼就打什麼。」

葛謨還宣布州內現存的五個防疫「黃區」將從3月22日起解除防疫限制，其中四個位於紐約市內；「黃區」內的餐館和酒吧每桌只允許不超過四人落座，住宅樓內的聚集活動不得超過十人，宗教場所客容量不得超過50%。

紐約市的室內健身課程從22日起也可以恢復，客容量限制為33%，顧客須接受防疫檢查並留下聯繫信息；他表示，「健身房已可以營業，但室內健身課卻不能恢復，這讓人們感到驚訝。」

健身房自去年8月起就重開，但當時市長白思豪(Bill de Blasio)簽署行政令，禁止室內健身課恢復；一些健身業者17日也在市政廳集會，要求白思豪重啟室內健身課；但白思豪在17日上午的記者會上表示，市府已與公衛團隊商討，認為重啟為時尚早。豈料葛謨在當日下午的記者會上就宣布重啟室內健身課。

市府發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)表示，「市府將幫助健身業者盡可能安全地重啟室內課程，但如果葛謨要繼續推翻地方政府的防疫決定，就必須拿出數據說話，而不是搞政治；現在這個決定就並非基於公衛原因，顯然他將政治置於數據和科學之上。」

葛謨還表示，目前針對影劇院、賭場、保齡球館、桌球廳、健身房等晚11時必須關門的宵禁政策，將於4月5日(周一)解除；不過，餐館、酒吧晚11時的宵禁以及大型宴會晚12時的宵禁仍將繼續，4月再做決定。

州府17日宣布，十個州府運營的大型新冠疫苗接種點開始接受預約，周五(19日)起開始為民眾接種疫苗，每個接種點每日最多可服務1000位民眾。預約網址：https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/。