1400元紓困金到手 紐約華人一半花一半存

布碌崙8大道銀行有大量民眾排隊領紓困金。（記者顏潔恩／攝影）

聯邦政府目前發放的第三輪1400元紓困金 ，17日起已匯進數千萬民眾的銀行戶頭，布碌崙 (布魯克林)8大道 多家銀行都大排長龍，不少人查詢是否到帳；面對這次最高數額的紓困金，很多華裔民眾稱是及時雨，打算一半用作及時行樂、支付生活費用，一半留在銀行儲蓄。

布碌崙8大道幾乎所有銀行門口在17日都出現排隊狀況，部分不擅使用手機和網站查詢的長者，前來查詢新一輪紓困金是否已到帳；儘管此前已有兩筆紓困金，但仍有不少人擔心紓困金會莫名從銀行帳戶上消失，寧可等待數小時領取紓困金。

此前會計師就指出，紓困金不會影響民眾現有任何福利的申請，國稅局、債權人也不能以任何理由追討該筆金額，即使是政府系統錯誤發放也不會追回；符合領取資格但仍未收到該筆金額的民眾，可在報稅時向政府追討，如果民眾仍未收到，應耐心等待，或者登錄網站IRS.gov/GetMyPayment，查詢紓困金是否發出。

17日在8大道銀行外排隊的華男陳家梁稱，最近剛好買部二手車，會花部分紓困金來維護和升級轎車的功能，剩下的錢則存回銀行；他稱紓困金來得很及時，讚賞美國政府有這樣的能力可以資助人民，對急需錢的人是莫大的幫助。

就讀大學最後一個學期的華女趙Macy則說，去年新冠疫情爆發後，她失去了兼職工作，這期間靠儲蓄度日；雖然生活不算拮据，但也不能像從前一樣大手筆買東西，因此紓困金對她而言，不是多了一筆可以購物的金額，而是基本生活費，所以會謹慎使用。

黃女士也表示，因家裡還有小孩，他們一家共獲得4200元紓困金；她說現在物價太高，家庭成員多、生活支出也大，最近因購置大量生活必需品而「負債累累」，所以眼下要先償還卡債，剩下的錢則全部存起來，以備日後不時之需。