紐約研究報告：3種疫苗對新冠變種都有效
紐約血液中心(The New York Blood Center)日前發布研究報告顯示，目前經過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准使用的輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)和嬌生(Johnson & Johnson)三種疫苗，都可以有效抵抗變種新冠病毒。
根據紐約市府數據，英國變種病毒(B117)和紐約本地變種病毒(B1526)的感染者，目前已占全市新增感染者數量的一半，不少醫學專家提出擔憂，稱目前使用的疫苗可能無法高效抵禦變種病毒。
不過根據紐約血液中心首席執行官希利爾(Christopher D. Hillyer)和實驗室主管盧辛格(Larry Luchsinger)共同撰寫、發布在「科學雜誌」(Science Magazine)上的研究分析報告顯示，三種疫苗都能製造足夠的抗體來對抗變種病毒。
盧辛格表示，他們的研究結果顯示，有充足證據顯示現在的疫苗可以抵抗變種病毒，科學界能夠在一年之內研發這些功效極高的疫苗，成績顯著。
不過報告也指出，若有更多變種病毒序列出現，那麼疫苗的有效性也需要再次檢驗，且檢驗方式應以疫苗是否能抑制人體遭病毒感染為主，而非此前以疫苗是否能產生充足抗體來作為檢驗依據。
此外，紐約血液中心還在研發兩種新冠疫苗，目前都仍處於臨床前期階段，該中心也擁有全國最大的感染新冠病毒康復者血漿公共收集庫，這些血漿都可以用來進行相關醫學研究。
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