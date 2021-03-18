簽證獲批 母親、外祖母將來美送鄭勇最後一程

鄭勇在見義勇為中遭歹徒刺死。(親友提供)

華裔男子鄭勇日前在布碌崙 (布魯克林)8大道發生的一起搶案中見義勇為，卻遭歹徒刺死；經國會眾議員孟昭文以及美國亞裔社團聯合總會等的幫助下，鄭勇遠在中國 福建的母親和外祖母17日獲得來美簽證 ，終於能夠送他們30年未見的孩子最後一程。

2月26日晚，多名非洲裔男子前往布碌崙58街723號一個地下室賭檔，搶了店內財物後離開，隨後多人從店內追出；鄭勇等人在街上聽聞搶劫，便路見不平相助，在與歹徒搏鬥中46歲的鄭勇不幸被刺身亡。

鄭勇自19歲從福建長樂來美後，一直未回國，他的父親已去世多年，69歲的母親、85歲的外祖母以及一名罹患憂鬱的胞妹都在中國，鄭勇原計畫去年回老家看望將近30年沒見的家人，卻因新冠疫情推遲。

鄭勇遇難後，他在中國的家人希望來美送他最後一程，在孟昭文等民選官員以及亞總會的積極協調下，鄭勇的母親和外祖母於12日前往美國駐廣州總領事館進行來美簽證面談，面談當日沒有結果，北京時間17日他們早上收到簽證獲批的通知；鄭勇的胞妹也準備申請簽證；他的家人感謝各界的支持和幫助。

自事發後，一直幫助鄭勇家人的亞總會主席陳善莊17日表示，很高興鄭勇的母親和外祖母能夠來美，已開始計畫買機票；鄭勇的遺孀和孩子現仍住在布碌崙，亞總會會繼續提供幫助這家人度過難關。