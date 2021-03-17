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幫亞裔長者搶約疫苗 16歲高中生謝星婷夜未眠

記者朱蕾／紐約報導
謝星婷(左)幫助很多亞裔長者成功預約到新冠疫苗。(謝星婷提供)
謝星婷(左)幫助很多亞裔長者成功預約到新冠疫苗。(謝星婷提供)

紐約市皇后區的華裔高中生謝星婷(Stella Xie)在得知移民年長者預約新冠疫苗受阻後，便利用課餘時間幫助亞裔老人預約疫苗，為了「搶」到供不應求的疫苗接種名額，她曾連續工作24小時，成功為近50名亞裔約到疫苗。

16歲的謝星婷是紐約亨特學院附屬高中(Hunter College High School)11年級學生，她表示，2月初從世界日報的報導得知由於疫苗供應不足，很多長者約不到，「我甚至看到有老人熬夜到凌晨，因仍無法預約到疫苗而流淚」。

家住皇后區貝賽(Bayside)的謝星婷，三年前開始在法拉盛的民權中心做義工，她說，該中心推出專門幫助年長者預約新冠疫苗的項目後，她毫不猶豫就加入，幫助法拉盛的亞裔長者預約疫苗；「我幫助的年長者，幾乎都無法用英文上網登記，不了解繁瑣的預約程序」。

2月27日是皇后區居民可預約約克學院(York College)接種點的首日，謝星婷表示，她在午夜12時就打開了紐約州疫苗預約網站，試圖預約但沒有名額，於是她每隔一小時刷新一次網頁，一直到早上7時，還是沒有名額。

「一夜幾乎沒睡的我，清晨雖然已有昏昏欲睡之感，但想到那些年長者約不到疫苗而絕望，我便強打起精神繼續盯著電腦屏幕」，謝星婷說，「早上8時，終於有名額了，我的疫苗預約之戰也正式開始。」

她說，「我注意到，約克學院疫苗接種點的可用名額數量，以非常快的速度在遞減」；到下午1時30分左右，她完成了48個預約，「我幫助的年長者絕大多數英文水平有限，因此在為他們預約時我會選擇翻譯協助；每次提交預約前，我都會反覆核對信息，確保正確。」

在成功為近50名長者預約後，謝星婷開始整理預約紀錄並製作個人信息表、填寫紐約州疫苗表格、準備備忘錄，以幫助義工同事更順利與老人聯繫，「當這些工作都完成時，已是2月28日凌晨了」，謝星婷說，「雖然身體疲憊，但能幫助到亞裔長者，我內心非常高興。」

謝星婷還表示，至今紐約的新冠疫苗預約還不算容易，她會繼續做義工，幫助更多有需要的移民。她也轉述民權中心負責人Sunny Lee的話說，希望有更多的義工，尤其是能說雙語的義工，一起來能幫助年長者，讓他們感受到亞裔的正能量。

疫苗 紐約州 亞裔

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