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加快接種 紐約市長白思豪籲聯邦疫苗直送城市

記者和釗宇／紐約報導
葛謨表示，目前全州已有超過450萬人至少接種一針。（州長辦公室提供）
葛謨表示，目前全州已有超過450萬人至少接種一針。（州長辦公室提供）

紐約市白思豪(Bill de Blasio)16日表示，全市施打新冠疫苗量16日突破300萬劑，同時呼籲聯邦政府增加供應，並且直接給各大城市分發疫苗；他還重申，市府能達到6月底讓500萬市民完成接種的目標。

目前聯邦政府需要先將疫苗分發給各州政府，再由各州政府下發；白思豪表示，他和另外幾位市長已經聯合要求白宮增加疫苗供應，並直接將疫苗下發到各城市，「我們可以跳過州府這個中間人，這樣就能更快速、更有效的進行接種工作。」

數據顯示，紐約市上周共施打超過37萬劑疫苗，白思豪此前曾表示紐約市有能力每周施打超過50萬劑；他還重申，市府能達到6月底讓500萬市民完成接種的目標。

數據顯示，目前全市住院率下降但檢測陽性率仍高於警戒線；市府表示，這說明疫苗接種已有作用，但變種病毒更易傳播。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，目前全州已有超過450萬人至少接種一針，占總人口的23%；目前已有將近240萬人完全接種，占總人口的12%。

此外，全州新冠住院人數已經下降至4600人左右，紐約市15日新增177例疑似新冠住院者，已經是連續第二天低於200人的警戒線以下。

白思豪表示，儘管住院數字有所下降，但防疫不可鬆懈，市民仍須戴口罩並保持社交距離；數據顯示，紐約市的七天平均日新增病例數和七天平均檢測陽性率分別為3235人和6.4%，仍高於警戒線。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)說，目前紐約市的感染數字遲遲無法快速下降，可能是因為多個變種新冠病毒傳染性更強；市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)則表示，感染率保持高位的情況下住院數字卻在下降，說明老年人和基礎疾病患者接種疫苗已經起到作用，顯著降低了住院率和死亡率；未來要進一步降低感染，須繼續擴大接種範圍。

葛謨表示，目前全州已有超過450萬人至少接種一針。（州長辦公室提供）
葛謨表示，目前全州已有超過450萬人至少接種一針。（州長辦公室提供）
白思豪表示，全市施打新冠疫苗量16日突破300萬劑。（市長辦公室提供）
白思豪表示，全市施打新冠疫苗量16日突破300萬劑。（市長辦公室提供）

紐約市 疫苗 白思豪

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