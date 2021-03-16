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29歲華女來美打工 罹癌失明求助華社

記者黃伊奕／紐約報導
得病前的李夢玲美麗大方。（好友提供）
得病前的李夢玲美麗大方。（好友提供）

年僅29歲的李夢玲原本是一個美麗、開朗的女子，但在去年年底被查出腦部長了惡性腫瘤，短短兩個月經歷四次開顱手術，因壓迫神經現已雙眼失明；其好友不忍她因生活無法自理陷入困境，14日便帶她前往華人社團求助。

李夢玲14日在朋友何丹攙扶下前往美國亞裔社團聯合總會求助，她回憶五年前獨自一人告別福建長樂玉田鎮的父母來到美國，並很快在紐約美容業找到工作。

李夢玲說，自己一直努力工作，勤奮上進，一心只想給遠在國內的父母提供更好的生活，沒想到一場突如其來的大病將一切摧毀；她回憶說，去年12月突然視力模糊，去醫院進行腦部核磁共振檢查後，發現腦部長了腫瘤，隨後被送入西奈山醫院進一步治療。

醫院很快為她進行開顱手術，但治療效果不佳，之後她又再密集進行三次開顱手術，此後就雙目失明；雖然出院，但目前需頻繁返回醫院接受至少六個月化療與質子治療。

李夢玲出院後完全失去生活自理能力，在朋友幫助下，她在布碌崙8大道華社租了一個單間，還暫時請了個保母照顧她；她遠在家鄉的父母得知此事後心急如焚，拿著其醫院證明連續兩次申請來美簽證，但都被拒絕。

何丹形容李夢玲陽光、上進、樂觀、善良，常常為他人著想，即使一開始獨自在醫院接受治療，也因擔心朋友染上新冠肺炎，不讓他們前往探視；雖然大部分朋友都樂意幫助她，但可惜勢單力薄，接下來李夢玲租房、生活起居、護工、後續需要進行的化療等開支都猶如一座座大山壓在她身上；她說，現在唯一心願就是能在社區幫助下，讓其父母獲得簽證來美照顧。

亞總會會長陳善莊接受李夢玲的求助，表示會盡力協助她父母申請簽證，也希望廣大民眾能伸出援手，幫助她度過眼前的難關；常務會長姜書棟也表示李夢玲現在最大困難就是起居生活，亞總會也會協助她後續護工申請事宜，也希望社區能伸出援手，讓她感受更多的溫暖。

亞總會呼籲有願意捐款的民眾可將支票寄給李夢玲本人，因她雙目失明，支票由朋友代收，地址為292 Vista Dr, Jericho, NY 11753，支票抬頭請寫Mengling Li；李夢玲的手機為(917)963-4543，其他問題與幫助可致電該電話聯繫。

李夢玲經歷四次開顱手術，如今雙目失明。（好友提供）
李夢玲經歷四次開顱手術，如今雙目失明。（好友提供）
李夢玲(右三)在朋友陪伴下前往亞總會向陳善莊(右四)等人求助。（亞總會提供）
李夢玲(右三)在朋友陪伴下前往亞總會向陳善莊(右四)等人求助。（亞總會提供）

支票 簽證 美國

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